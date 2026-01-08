Mainz (ots) -Was macht mein Baby mit mir? / Doku ab 13. Januar 2026 in der ARD MediathekSchwanger sein - was macht das mit Körper und Psyche? Eine Doku von ARD Wissen begleitet drei Frauen mit unterschiedlichen Geschichten durch ihre Schwangerschaft. Was sind die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft? Was zählt als Risikoschwangerschaft? Was machen Stress und Cortisol mit dem Baby? "Mein Körper. Meine Schwangerschaft - Was macht mein Baby mit mir?" ab 13. Januar in der ARD Mediathek.Drei Frauen, drei GeschichtenEine Schwangerschaft ist eine der tiefgreifendsten Erfahrungen im Leben. Jede Frau erlebt diese Zeit anders - Vorfreude und Sorge liegen oft eng beieinander. Die junge Assia steckt mitten im Großstadtleben und erwartet ihr erstes Kind. Sie ist einerseits voller Vorfreude und Optimismus. Gleichzeitig tut sie sich schwer mit den körperlichen Veränderungen, die mit einer Schwangerschaft einhergehen. Tamara ist bereits Mutter. Sie erwartet Zwillinge und gilt damit als Risikoschwangere. Damit die Geburt nicht zu früh startet, muss sie sich schonen - was ihr nicht leichtfällt. Daneben begleitet die Doku die schwangere Kathy. Sie ist nach langem Kinderwunsch-Weg dieses Mal "einfach so" schwanger geworden. Sie stellt sich vielen Ängsten und Sorgen, bis sie endlich ihr Baby im Arm hält."Mein Körper. Meine Schwangerschaft - Was macht mein Baby mit mir?"Die Doku zeigt wissenschaftlich fundiert, wie eng Mutter und Kind verbunden sind - und wie ein Baby nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben verändert. Der Film ist eine Produktion des SWR für ARD Wissen und ist ab 13. Januar 2026 in der ARD Mediathek abrufbar. Ein Trailer (https://www.ardmediathek.de/video/mein-koerper-oder-ard-wissen/trailer-mein-koerper-meine-schwangerschaft/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyODg1Mjk) bietet einen ersten VorgeschmackMehr Informationen unter: http://swr.li/1nvryc9Fotos unter ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6192756