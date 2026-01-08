Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und regelmäßig neue Rekordstände erreicht. Dennoch stagnierte die Minenproduktion, was zu heißen Diskussionen um das Phänomen "Peak Gold" geführt hat. So fällt nämlich auf, dass dieser Preisanstieg nicht von einer nennenswert höheren Minenproduktion begleitet wurde. Und diese Tendenz dürfte sich 2025 fortgesetzt haben, schließlich hat sich 2025 die Fördermenge laut World Gold Council in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE