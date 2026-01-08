© Foto: ©Google Press CornerDer KI-Boom verschiebt die Machtverhältnisse an der Börse. Warum ein Tech-Konzern plötzlich vorne liegt und der bisherige Platzhirsch ins Schwitzen gerät.Alphabet ist nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Erstmals seit 2019 liegt der Google-Konzern beim Börsenwert wieder vor Apple. Treiber ist die wachsende Stärke von Alphabet im Wettlauf um künstliche Intelligenz. Die Alphabet-Aktie gewann im vergangenen Jahr 64 Prozent. Die Alphabet-Aktie legte am Mittwoch nochmals um mehr als zwei Prozent zu. Die Marktkapitalisierung stieg damit auf 3,89 Billionen US-Dollar. Apple kam nach einem Kursrückgang von 0,8 Prozent nur noch auf einen Börsenwert von 3,86 Billionen US-Dollar. Analysten an …Den vollständigen Artikel lesen
