Mainz (ots) -
ZDFinfo, Planungsredaktion
Mainz, den 08. Januar 2026
ZDFinfo Änderungsmitteilung
_____________________________________________________________________
Woche 08/26
Donnerstag, 19.2.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Terra X
Faszination Universum
Eine Frage der Zeit
Deutschland 2017
8.15 Terra X
Faszination Universum
Im Bann der Technik
Deutschland 2021
9.00 Terra X
Faszination Universum
Aliens: Der erste Kontakt
Deutschland 2016
"Gefährlicher Weltraumschrott" sowie "Die Planeten: Saturn" und
"Die Planeten: Eiswelten" entfallen!!!
(Weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

