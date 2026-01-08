Berlin (ots) -Pharma Deutschland veranstaltet am 28. Januar 2026 die digitale Fachmesse "InnoVention", die zentrale Zukunftsthemen der Pharmaindustrie in den Fokus rückt. 24 Aussteller präsentieren ihre Lösungen und ihre Expertise rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie spezialisierte Dienstleistungen für die Branche.Der Verband stellt drei zentrale Themenbereiche in den Mittelpunkt. Sie werden sowohl in der virtuellen Ausstellung als auch in begleitenden Fachsessions aufgegriffen:- Innovation & Digitalisierung - von Künstlicher Intelligenz über Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) bis hin zu Cybersecurity- Nachhaltigkeit & Umwelt - regulatorische Anforderungen sowie zukunftsorientierte Lösungsansätze- Pharma360° - spezialisierte Dienstleistungen und Angebote für die Vielfalt der pharmazeutischen WertschöpfungsketteDie InnoVention bietet zusätzlich zahlreiche Keynotes von profilierten Expert:innen, darunter Prof. Dr. Luise Hölscher, Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, Matthias Hauer, parl. Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologien und Raumfahrt, und die Civey-CEO Janina Mütze.Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland: "Die pharmazeutische Industrie steht unter massivem Veränderungsdruck. Wir möchten diese Herausforderungen nicht isoliert, sondern im Dialog zwischen Industrie, Politik und Dienstleistern lösen. Mit der InnoVention bringen wir zentrale Akteure der Branche zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Antworten auf drängende Zukunftsfragen der Branche zu entwickeln."Ein zentrales Element des Programms sind die Fachsessions mit Expert:innen, die Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche geben. Virtuelle Messestände bieten Besucher:innen die Möglichkeit, direkt mit den Ausstellern in Kontakt zu treten - per Chat oder Video.Mit der InnoVention schafft Pharma Deutschland ein neues digitales Messeformat, das Austausch und Vernetzung zu zentralen Branchenthemen ermöglicht. Neben fachlichem Input bietet die digitale Messe vielfältige Networking-Möglichkeiten für Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Politik, Verwaltung und dem Gesundheitswesen.Die Teilnahme an der InnoVention 2026 ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über Pharma Deutschland InnoVention 2026.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6192809