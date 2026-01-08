Das norwegische Unternehmen ENRX stattet ein Teilstück einer neuen Autobahn in Florida mit induktiver Ladetechnik aus. Der Abschnitt ist ca. 1,2 Kilometer lang und soll als Reallabor für die Technologie genutzt werden. Dass ENRX gemeinsam mit der Central Florida Expressway Authority (CFX) ein solches Projekt in der Nähe von Orlando plant, ist schon seit 2023 bekannt. Nun ist es tatsächlich soweit und der Bau hat begonnen. Allerdings mit einer Planänderung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
