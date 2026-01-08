Das portugiesische Energieunternehmen Galp hat die Anzahl der Ladepunkte an den Tankstellen Alcácer do Sal und Aljustrel an der Autobahn A2 verdreifacht. An vier Lade-Hubs stehen nun 48 Schnellladepunkte zur Verfügung. Zudem sollen weitere 48 HPC-Ladepunkte noch im ersten Quartal an der A1 in Betrieb gehen. Die neuen Schnellladepunkte bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW und sollen vorrangig den Reiseverkehr auf dem wichtigen Nord-Süd-Korridor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
