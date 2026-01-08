BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat das harte Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten verurteilt. Es sei das Recht der Menschen im Iran, ihre Meinung friedlich zu vertreten, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. "Ich verurteile daher exzessive Gewaltanwendung gegen friedliche Demonstranten und fordere die iranischen Machthaber auf, sich an die internationalen Verpflichtungen zu halten."

Seit elf Tagen erschüttert eine neue Protestwelle den Iran. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch die massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler spontan auf die Straße. Inzwischen haben sich die Proteste auf weite Landesteile ausgeweitet.

Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kamen inzwischen mindestens 38 Menschen ums Leben, wie das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA berichtete. Vor allem in den ländlichen Regionen geht die Staatsmacht mit Härte vor.