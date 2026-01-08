© Foto: Jaque Silva - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press WireDie EU entscheidet bis Februar über Googles Milliardenübernahme von Wiz. Der Deal wurde in den USA freigegeben, doch Brüssel könnte ihn noch stoppen.Die europäischen Wettbewerbshüter wollen bis zum 10. Februar entscheiden, ob sie den geplanten Kauf des Cybersecurity-Unternehmens Wiz durch Alphabet genehmigen. Das geht aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission hervor. Für den Google-Mutterkonzern steht dabei viel auf dem Spiel, denn der Deal im Volumen von rund 32 Milliarden US-Dollar wäre die größte Übernahme in der Firmengeschichte. Zuerst berichtete Reuters. Über den Deal hatten wir bereits im März 2025 berichtet. Damals bestätigte Alphabet, dass es das nicht börsennotierte …Den vollständigen Artikel lesen
