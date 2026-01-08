DJ Deutsche Bahn und GDL starten Tarifverhandlungen

DOW JONES--Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL sind in die neue Tarifrunde gestartet. Den ersten Tarifverhandlungstermin bezeichnete die Deutsche Bahn als konstruktiv und sachlich. Wie zum Auftakt von Tarifverhandlungen üblich, seien die Forderungen der Gewerkschaft besprochen sowie der weitere Fahrplan abgesteckt worden. Für die nächsten zwei Monate wurden insgesamt 14 Verhandlungstage vereinbart, wie die Bahn weiter mitteilte. Die Friedenspflicht gilt bis zum 28. Februar. Streiks sind bis dahin ausgeschlossen.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 22. Januar angesetzt.

January 08, 2026 09:50 ET (14:50 GMT)

