Berlin (ots) -Der Veganuary inspiriert jedes Jahr Millionen Menschen dazu, sich aktiv mit pflanzlicher Ernährung auseinanderzusetzen und neue Gerichte sowie Produkte auszuprobieren. Neben Fleischersatzprodukten, Käsealternativen oder Milchsubstituten spielt Tofu dabei eine zentrale Rolle. Tofu, wie wir ihn heute kennen, blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück: Bereits vor rund 2.000 Jahren wurde er in China hergestellt und etablierte sich als Grundnahrungsmittel in weiten Teilen Asiens. In den 1960er-Jahren stieg die Nachfrage in den USA, um 1970 fand Tofu über England und die Niederlande schließlich auch seinen Weg nach Deutschland.Spätestens seit Mitte der 2010er-Jahre ist Tofu hierzulande angekommen: Laut dem Ernährungsreport 2025 des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sind 95 Prozent der Deutschen mit Lebensmitteln auf Sojabasis - etwa Tofu - vertraut. Trotzdem galt Tofu lange als langweilig und ist in vielen omnivoren Küchen noch immer nicht fest angekommen. Hinzu kommen Vorurteile gegenüber Soja, aus dem Tofu traditionell hergestellt wird. Das Berliner Start-up OMAMI möchte diese Wahrnehmung verändern und bringt Tofu auf Kichererbsenbasis als neue, alltagstaugliche Proteinquelle in den Mainstream.OMAMI besteht aus ganzen Kichererbsen statt Soja und ist in sechs verschiedenen Sorten erhältlich. Vier davon sind bereits mariniert und besonders aromatisch - für eine unkomplizierte Zubereitung ohne großen Aufwand. Zwei weitere Varianten sind natur und geräuchert und eignen sich ideal für alle, die es klassisch mögen oder gerne selbst würzen.Pünktlich zum Veganuary kommen hier fünf gute Gründe, warum es sich lohnt, öfter Tofu zu essen:1. Tofu ist ein echtes ChamäleonOb knusprig angebraten, zerbröselt, gegrillt oder sogar aus dem Waffeleisen - Tofu lässt sich vielseitig einsetzen. So gelingt jede Geschmacksrichtung: von asiatisch über mediterran bis hin zu süß.2. Tofu liefert wertvolle NährstoffeEr ist eine hochwertige pflanzliche Proteinquelle, enthält Ballaststoffe und ist von Natur aus reich an Eisen und Zink - mit wenig Fett und ganz ohne Cholesterin. Ideal für alle, die ihren Eiweißbedarf decken und sich bewusst ernähren möchten.3. Perfekt für die schnelle AlltagskücheRichtig zubereitet ist Tofu im Handumdrehen fertig und harmoniert mit Suppen, Bowls, Pasta oder Sandwiches. Besonders unkompliziert wird es mit bereits marinierten Sorten, wie sie OMAMI anbietet.4. Original statt ErsatzproduktTofu ist ein traditionelles, eigenständiges Lebensmittel mit jahrtausendealter Geschichte. Er will nichts imitieren, sondern überzeugt durch seine einfache Rezeptur aus wenigen, natürlichen Zutaten und einen geringen Verarbeitungsgrad.5. Vielfalt für jeden GeschmackFester Tofu, Seidentofu, Baumwolltofu - die Auswahl ist groß. Wer auf Soja verzichten möchte, findet mit Tofu auf Kichererbsenbasis, wie dem von OMAMI, eine spannende und geschmackvolle Alternative.