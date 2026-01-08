© Foto: adobe.stock.comSpätestens seit dem Wochenende ist der Ölmarkt in Aufruhr. Die US-Aktion in Venezuela und die jüngsten Entwicklungen werfen eine zentrale Frage auf: Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die Ölpreise?Gold, Silber & Co. mit volatilen Jahresauftakt Edelmetall- und Rohstoffmärkte verzeichnen einen turbulenten Jahresauftakt. Wenn das richtungsweisend für den Rest des Jahres ist, dürfte es in den nächsten Monaten alles andere als langweilig werden. Der Kupferpreis schoss über die Marke von 6 US-Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch. Platin und Palladium machten zunächst einen Großteil der zum Jahresende erlittenen Verluste wieder wett, ehe sie wieder in den Rückwärtsgang schalteten. Nicht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE