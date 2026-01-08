Zum Jahresstart läuft der Markt oft anders als gedacht. Historische Daten zeigen: Nicht Qualität, sondern unterschätzte Aktien liefern im Januar häufig die besseren Renditen. Warum das so ist. Die Analysten der Bank of America (BofA) verweisen auf ein wiederkehrendes Muster an den Aktienmärkten. Historisch hätten Aktien geringerer Qualität im Januar häufig besser abgeschnitten als klassische Qualitätswerte. Die Bank spricht von einem regelrechten Ansturm auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de