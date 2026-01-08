Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die EZB möchte die Verlustabsorption von Additional Tier 1 (AT1)-Anleihen erhöhen, so Raffaele Prencipe, Fixed-Income-Portfoliomanager von DPAM.In der Finanzkrise seien viele Banken staatlich gerettet worden. Anleihegläubiger hätten nur begrenzt einstehen müssen. Je nach Land, Bank und sogar Anleihe seien die nachrangigen Anleihen unterschiedlich geregelt gewesen. Vertragliche oder gesetzliche Klauseln für die Umwandlung in Eigenkapital oder Abschreibungen hätten gefehlt. Die Europäische Kommission habe Banken, die staatliche Beihilfen ab einem bestimmten Mindestmaß erhalten hätten, lediglich für einige Jahre verbieten können, Tier-1- und Tier-2-Instrumente zu kündigen. In einigen Fällen seien Kupons gestundet worden. Der Kapitalbetrag sei selten abgeschrieben worden, auch wenn es freiwillige Umwandlungen in Aktien oder neue Anleihen gegeben habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
