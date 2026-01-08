München (ots) -AdEx Partners baut mit AdEx Life ein spezialisiertes Beratungsangebot auf, das sich gezielt an Unternehmen der Pharma-, Biotech- und MedTech-Branche richtet. Das neue Angebot verbindet tiefes regulatorisches Know-how mit digitaler Innovationskraft und unterstützt Organisationen dabei, komplexe Transformationsprogramme sicher, skalierbar und audit-ready umzusetzen.Mit AdEx Life schärft AdEx Partners die traditionell starke Position in diesem Industrie-Umfeld und ergänzt das bestehende Branchenportfolio um einen Schwerpunkt auf regulierte digitale Transformation. Das Angebot adressiert zentrale Herausforderungen rund um GxP-konforme Digitalisierung, moderne Plattformarchitekturen, KI-Governance, Datenintegrität und validierte Transformationen. Inhaltlich verantwortlich zeichnet Stephan Weber, neuer Partner & Head of AdEx Life. Gemeinsam mit dem ebenfalls zu AdEx Partners gewechselten Partner Daniel Ehmann bringt er umfassende Life-Sciences-Expertise ein.Compliance als skalierbarer EnablerAdEx Life begleitet Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von R&D über Quality und Clinical bis hin zu Commercial und Manufacturing. Das Angebot umfasst harmonisierte Datenlandschaften, digitalisierte Labor- und Produktionsumgebungen sowie die schnelle und auditsichere Einführung moderner ERP-, MES-, Cloud- und KI-Lösungen. Darüber hinaus entwickelt das Team validierte, skalierbare KI-Anwendungen inklusive Governance-Strukturen, Monitoring und Human-in-the-loop-Workflows, die regulatorische Sicherheit gewährleisten und Innovation beschleunigen.Stephan Weber, Partner & Head of AdEx Life, erläutert: "AdEx Life steht für eine neue Qualität regulierter digitaler Transformation. Wir helfen Unternehmen der Life Science-Branche, ihre regulatorischen, technologischen und operativen Prozesse durch smartes, audit-sicheres Enablement zu transformieren. Hierzu arbeiten wir an der Schnittstelle von Compliance, Technologie und Organisation und stellen sicher, dass jede Transformation - von KI über digitale Plattformen bis zu globalen Rollouts - messbaren, nachhaltigen und regulatorisch sicheren Nutzen bringt."Ein starkes Signal für den MarktStefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, ergänzt: "Ein herzliches Willkommen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen im Team. Mit AdEx Life erweitern wir unser Beratungsportfolio gezielt um tiefes Life-Sciences-Knowhow und bauen damit unsere bereits starke Marktposition in der Pharma- & Healthcare-Industrie weiter aus. Dieses neue Angebot ergänzt unsere bestehenden Kompetenzen perfekt. Damit begleiten wir die Transformationsprojekte unserer Kunden in hochregulierten Umfeldern noch umfassender, sicherer und wirkungsvoller."Mehr zum Angebot von AdEx Life finden Sie hier: https://www.adexpartners.com/industries/adex-life/Pressekontakt:Evelyn BackEvelyn.back@adexpartners.com+49 151 70382992Original-Content von: AdEx Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179971/6192852