Die Hoffnungen auf den lang ersehnten konjunkturellen Aufschwung in Deutschland haben heute durch den überraschend starken Aufwärtstrend in den Auftragseingängen der Industrie neue Nahrung erhalten. Die Geduld der Anleger im Hinblick auf das Rüstungs- und Infrastrukturpaket und Fiskalanreize durch die Bundesregierung könnte sich langsam auszahlen. Mit weiteren 5,9 Prozent Plus im November stiegen die Auftragseingänge bereits den dritten Monat in Folge und sorgten so für ein Dreimonatsplus von knapp zehn Prozent, das fast schon als Auftragsboom bezeichnet werden könnte.

So kommt die aktuelle Nachfragedynamik aus dem Inland und nicht wie so oft in der Vergangenheit aus dem Ausland. Besonders gefragt sind Rüstungsgüter, aber auch Produkte und Großprojekte aus der Metallverarbeitung und dem Technologiesektor. Hält dieser Trend an, könnte die Konjunktur in Deutschland in diesem Jahr positiv überraschen und die vielen verteilten Vorschusslorbeeren im DAX bestätigen. Die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei einem rekordverdächtigen Indexstand von über 25.000 Punkten könnte sich schließen und Bewertungssorgen vom Tisch fegen.

Heute allerdings konnte der deutsche Leitindex nur kurz von diesen guten Nachrichten profitieren. Einerseits setzten über der runden Marke die erwarteten Gewinnmitnahmen ein und andererseits zogen die Kursverluste an der Wall Street auch die Kurse in Frankfurt mit nach unten. Positiv aus New York schwappte allerdings die Dynamik im Rüstungssektor über den Atlantik, nachdem US-Präsident Trump die Ausgaben für sein "Traum-Militär" 2027 um 50 Prozent erhöhen will.

Dass er allerdings im gleichen Atemzug Rüstungsfirmen die Zahlung von Dividenden und Aktienrückkäufe untersagen will, sorgt für Irritationen bei den Investoren. Unter dem Strich steht so an der Wall Street die Fortsetzung der Konsolidierung an, während der DAX mit neuen Rekordhochs einiges Potenzial in den vergangenen Handelstagen wieder aufgeholt hat.

