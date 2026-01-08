Mit einem Plus von rund acht Prozent führt der Index-Neuling TKMS den MDAX am Donnerstag an. Zum einen profitiert der Marinekonzern von der ohnehin guten Stimmung in der Rüstungsbranche, die durch die geopolitische Lage und die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum US-Militärbudget befeuert wird. Zum anderen winkt aber auch ein neuer Milliarden-Deal in Indien.Laut einem Bericht von Bloomberg arbeiten Deutschland und Indien daran, ein Projekt zum U-Boot-Bau im Wert von mindestens acht Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär