Ein Paar in den Niederlanden wurde mit einer Traurede vermählt, die von ChatGPT verfasst wurde. Jetzt entschied ein Gericht, dass die Ehe aufgrund des KI-Textes annulliert werden muss. Welche Gründe es dafür gibt. Nur die wenigsten Menschen sind wohl aus dem Stegreif in der Lage, eine Traurede zu schreiben - selbst, wenn diese für ein befreundetes Pärchen gedacht ist, das man schon jahrelang kennt. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Chatbots wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n