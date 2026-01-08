© Foto: DALL*ENoch nie lagen die Erwartungen so weit auseinander. 2026 droht ein Jahr extremer Bewegungen - nach oben wie nach unten.Nach einem Allzeithoch und einem heftigen Einbruch im vergangenen Jahr gehen die Meinungen über die weitere Entwicklung von Bitcoin weit auseinander. Für 2026 reichen die Prognosen führender Marktbeobachter von einem erneuten Rückfall bis 75.000 US-Dollar bis hin zu Kurszielen von über 200.000 US-Dollar. Einigkeit besteht vor allem in einem Punkt: Die Volatilität dürfte hoch bleiben. Bitcoin hatte im Oktober 2025 ein Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar erreicht, fiel anschließend jedoch zeitweise auf rund 80.000 US-Dollar zurück und notiert aktuell etwa 30 Prozent unter …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE