Die neue Lösung "Sugar for Syspro" verbindet das Wissen des Backoffice mit dem Frontoffice und versorgt dieses mit neuen Vertriebsinformationen

Syspro, Anbieter von speziell für die Fertigungs- und Vertriebsbranche entwickelten ERP-Lösungen, und SugarCRM, Anbieter der preisgekrönten intelligenten Vertriebsautomatisierungsplattform, gaben heute eine neue Marketingpartnerschaft bekannt, die Herstellern und Händlern präzise Vertriebsfunktionen bietet.

Die Kombination aus ERP und CRM bietet Unternehmen eine leistungsstarke Möglichkeit, sich in Vertriebsumgebungen zurechtzufinden, die durch komplexe Produktkataloge und Vertriebskanäle, lange Kaufzyklen und intensive Kundenbeziehungen gekennzeichnet sind.

Durch die vollständige Integration mit Syspro ERP vereint Sugar Produkt-, Kunden-, Auftrags- und Servicedaten, um Vertriebsmitarbeiter zu den richtigen Maßnahmen zu führen, um Geschäfte abzuschließen, die Kundenbindung zu stärken, Wiederholungskäufe zu fördern und das langfristige Kundenwachstum zu unterstützen.

Die Lösung namens "Sugar for Syspro" führt eine standardisierte Integration zwischen Syspro ERP und SugarCRM ein. Die Lösung unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme und Amortisation für eine beschleunigte Geschäftswirkung. Diese neue standardisierte Integration bietet Syspro- und Sugar-Kunden ein einziges, vernetztes Aufzeichnungssystem für alle Betriebs- und Umsatzfunktionen.

Syspro und Sugar haben sich zu einer langfristigen Partnerschaft verpflichtet, deren Schwerpunkt auf der Vereinfachung industrieller Geschäftsprozesse und Kundenbeziehungen, der Verringerung der Integrationskomplexität und der Beschleunigung des Kundennutzens liegt.

"Unsere Kunden wünschen sich Technologiepartner, die ihre Welt verstehen und in ihrem Sinne zusammenarbeiten", so Johan Du Toit, SVP Strategic Growth bei Syspro. "Durch die Kombination der umfassenden Umsatzintelligenz von SugarCRM mit der speziell entwickelten operativen Backbone von Syspro erhalten Kunden Klarheit, Geschwindigkeit und eine besser vernetzte Möglichkeit zum Wachstum. Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, moderne, KI-gestützte Funktionen ohne die Integrationslast bereitzustellen, die die digitale Transformation traditionell verlangsamt hat."

"Hersteller und Händler müssen sich schnell an veränderte Kundenbedürfnisse, Produktverfügbarkeit und Marktveränderungen anpassen. Siloartige Systeme und unzusammenhängende Daten verlangsamen das Geschäft und wirken sich negativ auf das Kundenerlebnis aus", sagte Andrew White, SVP of Global Partnerships bei SugarCRM. "Mit Sugar for Syspro können Vertriebsteams ihre Zeit nun proaktiv dort einsetzen, wo es am wichtigsten ist, und von einem klaren Verständnis ihrer Kunden, Interessenten und Geschäftsmöglichkeiten profitieren."

"Die ERP-CRM-Integration hat das Potenzial, Herstellern einen enormen Mehrwert zu bieten, war jedoch bislang eine hartnäckige Hürde, vor allem aufgrund der Herausforderungen, die sich aus der Natur des Geschäfts ergeben, das durch hochkonfigurierte Produkte, sich ändernde Nachfragesignale und die Notwendigkeit, Verkaufsverpflichtungen direkt mit den Produktionsrealitäten zu verknüpfen, gekennzeichnet ist", sagte Predrag (PJ) Jakovljevic, Principal Analyst bei Technology Evaluation Centers. "Eine echte, sofort einsatzbereite ERP-CRM-Verbindung synchronisiert kundenorientierte Prozesse mit dem tatsächlichen Geschehen in der Fertigung und eliminiert einen Großteil der Integrationsprobleme, die traditionell die Wertrealisierung verlangsamt haben."

Zusätzliche Verbesserungen durch umfassende operative Intelligenz

Hersteller und Händler vertrauen auf die ERP-Plattform von Syspro für branchenspezifische Lösungen, die Echtzeit-Transparenz, operative Klarheit und Ausfallsicherheit bieten, um die Effizienz zu steigern und Veränderungen zu bewältigen.

Diese erweiterte Partnerschaft ist ein zentraler Bestandteil der umfassenderen globalen Ökosystemstrategie von Syspro, die durch die Versori-basierte iPaaS unterstützt wird. Diese bietet vollständig validierte, wiederverwendbare Integrationen, die maßgeschneiderte Entwicklungen reduzieren, die Bereitstellung beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten senken.

Diese Partnerschaft legt auch den Grundstein für den bevorstehenden Start des globalen Marktplatzes von Syspro im Jahr 2026, der kuratierte, vorintegrierte Branchenlösungen, Erweiterungen und KI-gesteuerte Add-ons anbieten wird. Der Marktplatz wird die Erweiterung der ERP-Umgebungen der Kunden weiter vereinfachen und sicherstellen, dass alle Komponenten als ein verbundenes Ökosystem zusammenarbeiten.

Hersteller und Händler können die neue Lösung während eines Live-Webinars am Dienstag, 20. Januar, um 11 Uhr ET 16 Uhr GMT in Aktion sehen. Dort werden die Teams demonstrieren, wie Sugar for Syspro Kundenbeziehungen stärkt, Abläufe vereinheitlicht und skalierbares Wachstum fördert. Registrieren Sie sich hier.

Über Syspro

Syspro ist eine speziell für die Fertigung und den Vertrieb entwickelte Plattform, die mittelständischen Unternehmen hilft, sicher zu agieren und zu wachsen. Mit einer Cloud-first- und KI-fähigen Grundlage und fast 50 Jahren fundierter Branchenexpertise ist Syspro auf die Realitäten zugeschnitten, wie die True Pros der Branche kaufen, produzieren, transportieren und verkaufen. Unsere Lösungen bringen Klarheit in komplexe Abläufe, stärken Lieferketten und erschließen messbaren Mehrwert durch intelligentere Planung, schnellere Ausführung und branchengerechte Integrationen. Kunden wie Ken's Foods, AI Aluminium, Benchmade, Crown National, RFK Racing, Rae-line, Swartland, Toyota Racing Development (TRD), Verimark und Rhodes Food Group vertrauen auf Syspro, um einen reibungslosen Betrieb, starke Margen und fundierte Entscheidungen zu gewährleisten.

Syspro. Intelligenter. Schneller. Für Ihre Branche entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.syspro.com

Über SugarCRM

SugarCRM bietet Softwarelösungen, die es Vertriebsteams ermöglichen, ihr volles Potenzial zu erreichen. SugarCRM ist konzipiert, um Komplexität zu reduzieren, Chancen wahrzunehmen und das Upselling mit bereits vorhandenen Ressourcen zu steigern. Die Lösung ist ideal für komplexe, beziehungsgetriebene Branchen wie Fertigung, Großhandel und Vertrieb, die sowohl ihr Wachstum als auch intelligentere Entscheidungsprozesse vorantreiben möchten.

Tausende Unternehmen in über 120 Ländern vertrauen auf SugarCRM, um klar zu kommunizieren, konsistent zu verkaufen und mit Zuversicht abzuschließen. SugarCRM hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von Accel-KKR unterstützt.

Weitere Informationen über SugarCRM finden Sie unter: www.SugarCRM.com.

