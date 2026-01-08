Der Elektronikkonzern und Speicherchip-Hersteller hat das abgelaufene Jahresviertel wohl mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Während die Südkoreaner die Erwartungen schlagen, schnaufen die Anteilsscheine nach zuletzt starken Monaten heute auf ganz hohem Niveau durch. Samsung Electronics ist ein äußert erfolgreicher Abschluss des Jahres 2025 gelungen. Mit ihrem Portfolio aus Smartphones, Fernsehern, Haushaltsgeräten, Tablets, Speicherchips und mehr setzten die Südkoreaner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag