Daniel Jung, einer der bekanntesten Mathe-Influencer Deutschlands, und Marcus Diekmann, einer der profiliertesten Digital- und Transformationsexperten des Landes, sind mit ihrem gemeinsamen Buch "So geht Schule - Bildung und Erfolg im Zeitalter von KI und ChatGPT" offiziell SPIEGEL-Bestseller.Der Bestseller-Status ist für die Autoren dabei weniger Ziel als Signal: Die Debatte um die Zukunft der Schule ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen."So geht Schule" ist keine Abrechnung mit dem bestehenden Schulsystem und keine Kritik an Lehrerinnen und Lehrern. Im Gegenteil: Die Autoren betonen, dass die Schule in ihrer bisherigen Form lange Zeit genau richtig war.Ihr Buch beschreibt jedoch die logische Weiterentwicklung für eine Gegenwart, die durch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt geprägt ist - und die nicht erst in zehn Jahren beginnt, sondern bereits heute Realität ist.Warum dieses Buch - und warum jetzt?Die zentrale These: Bildung ist die Grundlage für wirtschaftliche Stärke, gesellschaftliche Stabilität und individuelle Lebenszufriedenheit.Wenn Schule junge Menschen nicht mehr ausreichend auf diese Realität vorbereitet, gefährdet das langfristig Wohlstand, Innovationsfähigkeit und sozialen Frieden."So geht Schule" denkt Bildung konsequent vom Schüler her - und stellt dabei grundlegende Fragen:- Was darf ein junger Mensch von Schule erwarten, wenn er oder sie viele Jahre Lebenszeit investiert?- Welche Fähigkeiten brauchen Unternehmen heute branchenübergreifend wirklich - und was muss Schule dafür leisten?- Warum stößt das klassische Modell von Unterricht und Benotung an Grenzen?- Wie kann Lernen individueller, wirksamer und menschlicher organisiert werden?Daniel Jung bringt dabei seine Erfahrung ein, mit digitalen Lernformaten bereits über eine Million Menschen erfolgreich durch schulische Prüfungen begleitet zu haben. Marcus Diekmann ergänzt die Perspektive aus Wirtschaft, Digitalisierung und Transformation - mit einem klaren Blick auf die Anforderungen an zukünftige Fachkräfte und mündige Bürgerinnen und Bürger.Von Lehrenden zu Lerncoaches - von Noten zu EntwicklungKonkret plädieren die Autoren unter anderem für:- eine Weiterentwicklung der Lehrerrolle hin zu Lerncoaches, die individuell begleiten, motivieren und Potenziale fördern,- eine Abkehr von klassischen Noten zugunsten einer individuellen Begleitung von Lernfortschritt,- flexiblere Schulzeiten und Stundenpläne,- den gezielten Einsatz von KI und digitalen Werkzeugen, um Lernen persönlicher und gerechter zu gestalten,- sowie realistische Konzepte zur Finanzierung und Umsetzung dieser Transformation.Dabei bleibt der Ton des Buches bewusst optimistisch und lösungsorientiert: "So geht Schule" fordert keinen radikalen Bruch, sondern zeigt konkret, wie Wandel gelingen kann - für Schulen, Lehrkräfte, Eltern, Wirtschaft und Gesellschaft.Große Resonanz aus Schulen und RegionenSeit Bekanntwerden des SPIEGEL-Bestseller-Status melden sich zahlreiche Schulen, Lehrkräfte und Bildungsinitiativen aus ganz Deutschland bei den Autoren. Der Wunsch ist klar: Orientierung, konkrete Ansätze und Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Schule.Für Daniel Jung und Marcus Diekmann ist das der eigentliche Erfolg des Buches: eine sachliche, konstruktive Debatte darüber, wie Bildung in Deutschland zukunftsfähig gestaltet werden kann - jetzt, nicht später."So geht Schule" ist im ForwardVerlag erschienen und zum Preis von 20,00 EUR im Buchhandel, auf Amazon und im StudyHelp Shop (https://shop.studyhelp.de/products/so-geht-schule-bildung-zukunft?variant=55781581488393&country=DE¤cy=EUR&utm_campaign=gs-2019-11-21&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=1&gad_campaignid=21191450555&gbraid=0AAAAAClTFX_5RGIdfOjC_LqCn2nNgZzXc&gclid=Cj0KCQiAyP3KBhD9ARIsAAJLnnYxLWoWVBBnTEHsd8_IZnKFPUQMf2ynHs8W5Es0QTIhj44ofGymp3IaAg_sEALw_wcB) erhältlich.Über die AutorenDaniel Jung ist einer der bekanntesten Bildungs-Creator Deutschlands und hat mit seinen digitalen Lernformaten Millionen Schülerinnen und Schüler erreicht. Marcus Diekmann ist Unternehmer, Investor und Experte für digitale Transformation und berät seit vielen Jahren Unternehmen, Organisationen und Institutionen im Wandel.