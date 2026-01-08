Gold und Silber sind schon den zweiten Handelstag in Folge unter Druck geraten. Auslöser ist eine jährliche Anpassung großer Rohstoffindizes, die viele Fonds zu milliardenschweren Verkäufen zwingt. Wie lange der Druck anhält - und warum Experten mittel- bis langfristig optimistisch bleiben. Gold und Silber haben am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge nachgegeben. Auslöser ist weniger eine fundamentale Trendwende als vielmehr ein technischer Faktor: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE