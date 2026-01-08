Der Fondspreis klar im Plus, dazu vor allen wichtigen Indizes für deutsche Aktien - der letzte Monat 2025 spiegelt das Gesamtjahr perfekt wider. Im Dezember erreichte der DWS Concept Platow mehrere Allzeithochs, und erstmals schloss seine älteste Anteilsklasse über der runden Marke von 7.000 Euro (folglich über dem Siebenfachen des Startwerts vom Mai 2006). Möglich wurde die Rekordfahrt auch, weil sein Portfolio im Dezember erneut kaum negative Ausreißer enthielt. Keine einzige Aktie aus dem Portfolio verlor prozentual zweistellig, die Kurseinbußen der drei schlechtesten Titel Adesso, Hornbach und Kontron waren spürbar geringer. Zwar legten im Berichtsmonat auch nur vier Titel (Alzchem, MBB, Hochtief und Vossloh) mehr als 10% zu, doch erreichten immerhin vier Positionen Allzeithochs: Heidelberg Materials, Hochtief, KSB Vz. und MBB. Ähnlich goldgerändert fiel die Bilanz des Gesamtjahres aus: Mit einem Zuwachs von rund 35,2% (Anteilsklasse SIC) lag der DWS Concept Platow sehr deutlich vor DAX (gerundet +23,0%), MDAX (+19,7%), TecDAX (+6,0%) und SDAX (+25,3%). Nach 2019, 2010 und 2013 war 2025 in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
