Die heißeste Ecke des Aktienmarkts bleibt auch zum Jahresauftakt 2026 glühend. Die Titel aus dem Speicher- und Datensektor setzen ihre Rallye fort, doch am Donnerstag folgt erstmal eine AbkühlungJahrelang galt Nvidia als der unumstrittene Star der KI-Rally. Doch der Glanz bekommt Risse. Selbst neue Ankündigungen zu KI-Chips auf der CES, der früheren Consumer Electronics Show, konnten der Aktie zuletzt kaum Impulse geben. Für viele Anleger ist das ein Signal: Der Markt sucht das nächste große KI-Thema. Im Fokus stehen nun Speicherchip-Hersteller - gewissermaßen die feineren Werkzeuge der KI-Industrie. Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang zur wachsenden Bedeutung von Speicherlösungen sorgten …Den vollständigen Artikel lesen
