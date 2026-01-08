Bei der Bewertung des eigenen Bestands gibt es bei einigen Vermittlern wohl Aufklärungsbedarf. Das zeigt eine Studie, die Liechtenstein Life in Zusammenarbeit mit AssCompact erstellt hat. Laut den Ergebnissen kennen über 70% der deutschen Vermittler den genauen Wert ihres Bestands nicht. Deutschlands Vermittler setzen auf ihren Bestand als wichtige Säule ihrer Altersvorsorge. Laut einer aktuellen Umfrage der prosperity solutions AG, einem Tochterunternehmen der digitalen Finanzgruppe the prosperity ...Den vollständigen Artikel lesen ...
