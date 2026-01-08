Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag die nächste historische Schallmauer von 25.200 Zählern durchbrochen. Doch nach dem furiosen Start in das Jahr 2026 schalten die Anleger einen Gang zurück und lassen die Gewinne erst einmal sacken. Während die Industrie starke Signale sendet, mahnen Analysten bereits zur Vorsicht für das erste Quartal.Nach dem Sprung über 25.000 Punkte im DAX am Vortag und einem fortgesetzten Rekordlauf an diesem Donnerstag bis über 25.200 Punkte haben es die Anleger etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
