Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Dow Jones News
08.01.2026 18:27 Uhr
DJ XETRA-SCHLUSS/Nach Rekordhoch geht dem DAX die Puste aus

DOW JONES--Nach einem Start im Plus und einem erneuten Rekordhoch bei 25.218 Punkten schloss der DAX wenig verändert bei 25.127 Punkten. Gute Nachrichten gab es aus Deutschland, hier lieferten die Fiskalausgaben den gewünschten Wachstumsschub. Die deutschen Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe für den Monat November überraschten positiv. Auf Jahressicht stieg der Wert um 10,5 Prozent. Die Daten wurden durch Großaufträge im Zusammenhang mit staatlichen Aufrüstungsplänen gestützt.

Für Jim Reid von der Deutschen Bank erscheint der Einfluss der deutschen Fiskalausgaben auf das inländische Wachstum jedoch greifbar und von den globalen Märkten weiterhin unterschätzt. Die Daten zu den Auftragseingängen könnten ein frühes Signal dafür sein, dass der zyklische und politikgetriebene Aufschwung in Deutschland schneller an Fahrt gewinne, als viele derzeit erwarteten.

Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 3,7 Prozent auf 28,31 Euro nach oben, nachdem die Analysten von Morgan Stanley das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt hatten. Nachdem der Telekom-Wert 2025 unter mehreren Faktoren gelitten habe, sollte sich die Aktie 2026 besser entwickeln, hieß es.

Nach einem extrem guten 2025 ging es für die Aktie von Bayer um 3,1 Prozent nach oben. Den Impuls lieferte die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats für AB-1009 von der zu Bayer gehörenden AskBio angenommen hat.

Für Fragen sorgte das Kursminus von 2,3 Prozent in der Zalando-Aktie. Das Unternehmen wird das Erfurter Logistikzentrum schließen und verstärkt zusätzlich die Anstrengungen das kombinierte Logistiknetzwerk mit About You zu optimieren. Analysten stuften die Nachricht als neutral für die Aktie ein, da die Integration des Logistiknetzwerks von Zalando mit About You zwar gut voranzukommen scheine, das Geschäftsjahr 2026 jedoch durch erhebliche Einmalkosten beeinträchtigt werde.

Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten, dass die Nachricht über einen möglichen Interessenten die Aktie von Puma beflügelte. Im Handel wurde auf einen Reuters-Bericht verwiesen, dass die chinesische Anta Sports die Beteiligung des Großaktionärs Pinault kaufen wolle. "Unklar ist, ob Pinault sich auf dem aktuellen Niveau trennen will", so ein Händler. Puma schlossen 8,6 Prozent höher, Adidas folgten mit plus 2,8 Prozent. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      25.127,46 +0,0%   +2,6% 
DAX-Future  25.277,00 +0,2%   +2,0% 
XDAX     25.144,60 +0,2%   +2,3% 
MDAX     32.083,03 +0,1%   +4,7% 
TecDAX     3.780,05 -0,4%   +4,8% 
SDAX     17.910,24 -0,5%   +4,8% 
        zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future   127,92 -9 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
