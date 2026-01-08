Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
08.01.26 | 19:06
24,000 Euro
+2,48 % +0,580
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,94024,62019:07
23,80024,00019:07
Dow Jones News
08.01.2026 18:33 Uhr
263 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo startet neues Aktienrückkaufprogramm

DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo startet neues Aktienrückkaufprogramm

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo startet neues Aktienrückkaufprogramm

Wien (pta000/08.01.2026/18:00 UTC+1)

CA Immo startet neues Aktienrückkaufprogramm

Wien, 08.01.2026.

Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien durchzuführen ("Ermächtigung"). Das Volumen beläuft sich auf bis zu 2.768.907 Stück Aktien (dies entspricht 2,74% des derzeit aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft). Das Aktienrückkaufprogramm sieht den Erwerb von Aktien über die Börse vor. Die Bedingungen für diese Käufe richten sich nach der Ermächtigung. Insbesondere hat sich der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert innerhalb der Bandbreite des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung zu bewegen und darf nicht niedriger als maximal 30% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage liegen. Der maximale Gegenwert darf nicht höher sein als der jeweils zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je Aktie.

Das Rückkaufprogramm beginnt frühestens am 15. Januar 2026 und endet spätestens am 04. November 2027. Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der Hauptversammlung erlaubten Zweck. Ein generelles wesentliches Ziel ist die Steigerung des Shareholder Value.

Details zum Aktienrückkaufprogramm sind veröffentlicht unter:

http://www.caimmo.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf/

Details zum Aktienrückkaufprogramm

Die Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms sind wie folgt: 

Tag des            5. Mai 2025 
Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung nach -- 65 
Abs 1 Z 8 AktG: 
               5. Mai 2025 
 
Tag und Veröffentlichung des 
Ermächtigungsbeschlusses:   über ein Informationsverbreitungssystem gemäß 
               -- 1 Z 22 in Verbindung mit -- 119 Abs 7 BörseG 2018 
 
Beginn und voraussichtliche  Frühestens am 15. Januar 2026 bis längstens 04. November 2027 
Dauer: 
Aktiengattung:        Inhaberaktien (ISIN AT0000641352) 
 
               Bis zu 2.768.907 Stück Aktien (dies entspricht 2,74% des Grundkapitals der Gesellschaft). 
Beabsichtigtes Volumen: 
 
               Der Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 30% unter (Preisuntergrenze) und nicht 
               höher als maximal 10% über (Preisobergrenze) dem durchschnittlichen, ungewichteten 
               Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage liegen. Der maximale 
Gegenwert:          Gegenwert darf nicht höher sein als der jeweils zuletzt veröffentlichte IFRS NAV je 
               Aktie. 
 
               Erwerb über die Börse. 
Art des Rückerwerbs: 
 
               Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der Hauptversammlung erlaubten Zweck. 
Zweck des Rückerwerbs:    Ein generelles wesentliches Ziel ist die Steigerung des Shareholder Value. 
 
Auswirkungen auf die     Keine 
Börsezulassung der 
CA Immobilien Anlagen AG:

Hinweis gemäß -- 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: (i) Die gemäß -- 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie (ii) allfällige gemäß -- 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückkaufprogramms werden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG veröffentlicht.

(http://www.caimmo.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf/)

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von CA Immo - Aktien und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von CA Immo - Aktien anzunehmen.

Rückfragen richten Sie bitte an:

CA Immobilien Anlagen AG

Christoph Thurnberger

Group Head of Capital Markets and Corporate Office

Tel.: +43 (0) 1 532 5907 504

Email: christoph.thurnberger@caimmo.com www.caimmo.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767891600018 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 12:00 ET (17:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.