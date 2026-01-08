Der in New York entstandene Spezialist für PremiumBurger kam vor fast elf Jahren an die Börse: Ende Januar 2015 wurde "SHAK" (NYSE-Kürzel) zum Emissionspreis von 21 $ je Stück abgegeben. Ausgehend von Anfangskursen bei 47 $, lief die Aktie im Abwärtsschwung mehrfach 30 $ an. Maximal ca. - 36 % gegenüber dem Startkurs.
Im Wettbewerb mit einer Auswahl bekannter, unterschiedlicher US-(Schnell-)Restaurantkonzepte ist SHAKE SHACK fest etabliert. Siehe Chartvergleich.
Ein ebenfalls sehr ambitionierter Neuling erwischte mit dem November 2021 einen schwierigen Zeitpunkt für den Börsenstart: SWEETGREEN aus Los Angeles. Das Restaurantkonzept mit Ausrichtung auf Salate/Bowls tauchte im Sommer 2025 erneut unter die Kursmarke 10 $ und verzeichnete einen Maximal-Kursverlust von ca. 90 % in Relation zum Startniveau von 2021.
Es gilt, unter den amerikanischen Fastfood-/Restaurantkonzepten den Favoriten für 2026 auszuwählen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs (03/26, erhält ab Donnerstag).
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Im Wettbewerb mit einer Auswahl bekannter, unterschiedlicher US-(Schnell-)Restaurantkonzepte ist SHAKE SHACK fest etabliert. Siehe Chartvergleich.
Ein ebenfalls sehr ambitionierter Neuling erwischte mit dem November 2021 einen schwierigen Zeitpunkt für den Börsenstart: SWEETGREEN aus Los Angeles. Das Restaurantkonzept mit Ausrichtung auf Salate/Bowls tauchte im Sommer 2025 erneut unter die Kursmarke 10 $ und verzeichnete einen Maximal-Kursverlust von ca. 90 % in Relation zum Startniveau von 2021.
Es gilt, unter den amerikanischen Fastfood-/Restaurantkonzepten den Favoriten für 2026 auszuwählen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs (03/26, erhält ab Donnerstag).
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe