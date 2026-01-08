Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Drei von vier Deutschen halten USA für keinen vertrauenswürdigen PartnerDrei Viertel der Deutschen (76 Prozent) sind der Meinung, die USA seien für Deutschland kein Partner, dem man vertrauen kann (+3 im Vgl. zu Juni 2025). Aktuell halten 15 Prozent die USA für einen vertrauenswürdigen Partner (-3). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.323 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.15 Prozent, die in den USA einen vertrauenswürdigen Partner sehen, sind der bislang tiefste Wert für die USA im ARD-DeutschlandTrend: Zum Vergleich: Aktuell halten 78 Prozent Frankreich für einen vertrauenswürdigen Partner (-5), 74 Prozent Großbritannien (-4 zu März 2025). Die Ukraine sehen 40 Prozent als vertrauenswürdigen Partner (-8 zu Juni 2025) und 48 Prozent sagen, Deutschland könne der Ukraine nicht vertrauen. Russland halten 9 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland für einen vertrauenswürdigen Partner (-1); 83 Prozent halten Russland für keinen vertrauenswürdigen Partner.62 Prozent machen sich um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sehr große bzw. große Sorgen (-4 im Vgl. zu März 2025); jeder Dritte (33 Prozent) macht sich diesbezüglich wenig bzw. gar keine Sorgen (+3). Vier von fünf Deutschen (83 Prozent) sind mit der Arbeit des US-Präsidenten Donald Trump weniger bzw. gar nicht zufrieden (+3); 12 Prozent sind mit der Arbeit des Republikaners Trump sehr zufrieden bzw. zufrieden (-2).Sieben von zehn Deutschen (69 Prozent) sorgen sich derzeit um die Sicherheit in Europa (-4). Ebenfalls sieben von zehn Bürgerinnen und Bürgern (70 Prozent) sind der Meinung, auf den Schutz der USA können sich die Partner im Militärbündnis NATO gegenwärtig nicht verlassen - im April 2025 sagten das sogar 78 Prozent. Damals hatte Donald Trump öffentlich Zweifel an der NATO-Beistandspflicht im Falle eines Angriffs auf NATO-Territorium geäußert. Eine knappe Mehrheit (53 Prozent) findet, Europa sollte sich von der NATO unabhängiger machen und ein gemeinsames europäisches Militärbündnis aufbauen (-1 im Vgl. zu März 2025); jeder Dritte (34 Prozent) stimmt dem nicht zu (+2).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.323 Befragte- Erhebungszeitraum: 5. bis 7. Januar 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Sind Sie mit der politischen Arbeit von Donald Trump sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden oder kennen Sie Ihn nicht?- Geben Sie bitte zu den folgenden Ländern an, ob das jeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauen kann oder nicht.1. die USA2. Frankreich3. Russland4. Ukraine5. Großbritannien- Machen Sie sich aktuell sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig oder gar keine Sorgen...1. um das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland2. um die Sicherheit in Europa- Bitte geben Sie zu den folgenden Aussagen an, ob Sie ihnen zustimmen oder nicht zustimmen.1. Auf den Schutz der USA können sich die NATO-Partner gegenwärtig nicht verlassen.2. Wir sollten uns von der NATO unabhängiger machen und ein gemeinsames europäisches Militärbündnis aufbauen.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6192877