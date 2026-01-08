Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, das US-Verteidigungsbudget für 2027 um 500 Milliarden Dollar anzuheben, explodieren die Kurse von amerikanischen Rüstungsunternehmen. Besonders Lockheed Martin, Northrop Grumman profitieren - und auch europäische Titel. Verteidigungsaktien haben am Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, das Militärbudget für 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar zu erhöhen - rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
