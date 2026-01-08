© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomMarktveteranen sehen 2026 eine klare Umschichtung. Weg von spekulativen Assets, hin zu Banken, Rohstoffen und Industrie.Mehrere Marktveteranen sehen für 2026 eine spürbare Verschiebung der Anlegerpräferenzen weg von hoch spekulativen Anlagen hin zu klassischen Sektoren der Realwirtschaft. Auslöser ist unter anderem die anhaltende Schwäche von Bitcoin, die nach Ansicht einiger Marktbeobachter als Signal für eine Rotation interpretiert werden kann. Im Podcast Real Eisman Playbook diskutierten der frühere "Big Short"-Investor Steve Eisman, Strategas-Partner Chris Verrone und Wedbush-Analyst Dan Ives über diese Entwicklung. Verrone sieht insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2026 eine …Den vollständigen Artikel lesen
