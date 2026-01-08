© Foto: MidjourneyRechenzentren, Chips, Strom - der KI-Boom verschlingt Billionen. Aber genau diese Investitionen heizen die Inflation an und könnten die Rallye der Tech-Giganten zum Einsturz bringen.Zu Beginn des Jahres 2026 scheinen die globalen Aktienmärkte kaum aufzuhalten. Angetrieben von Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) und der Aussicht auf lockere Geldpolitik haben vor allem Technologieaktien neue Rekorde erreicht. In den USA entfiel auf die 10 größten Aktien im S&P 500 mehr als die Hälfte der Rendite im Jahr 2025. Acht von ihnen - darunter Nvidia, Apple und Amazon - zählen zu den größten KI-Investoren. Doch unter der Oberfläche wächst ein Risiko, das den KI-Traum ausgerechnet von innen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE