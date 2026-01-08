Krypto-Experte: Das ist der Start der Altcoin Season

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich wieder spürbar abgekühlt. Nachdem sich zu Beginn des Jahres noch vorsichtiger Optimismus ausgebreitet hatte, dominieren inzwischen wieder Zweifel. Bitcoin ist zuletzt unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen, während viele Altcoins deutlich stärkere Verluste hinnehmen mussten. Immer mehr Marktteilnehmer werden ungeduldig und zweifeln daran, dass der Markt kurzfristig zu alten Höchstständen zurückkehren kann. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Stimmen, die davon ausgehen, dass sich der Markt bereits am Beginn einer neuen Altcoin-Phase befinden könnte.

Frühe Anzeichen abseits der Kurse

Während ein Großteil der Anleger weiterhin auf einen klaren Ausbruch wartet, der offiziell den Start einer Altcoin Season markieren soll, achten erfahrene Marktbeobachter auf andere Faktoren. Historisch gesehen entstehen die größten Altcoin-Rallyes nicht plötzlich, sondern entwickeln sich aus ruhigen Phasen heraus. Starke Kursbewegungen stehen meist am Ende eines Zyklus, die entscheidenden Weichenstellungen erfolgen deutlich früher.

Genau darauf machte der bekannte Krypto-Analyst CryptoRus zuletzt aufmerksam. Gegenüber seiner Community betonte er, dass viele typische Frühindikatoren bereits aktiv seien, auch wenn die Kursverläufe aktuell noch wenig spektakulär wirken. Seiner Einschätzung nach zeigt der Markt mehrere Muster, die in früheren Zyklen häufig dem Beginn größerer Altcoin-Bewegungen vorausgingen.

THIS IS HOW ALTCOIN SEASONS ACTUALLY BEGIN



Before the charts go vertical, the signals show up quietly.



Ethereum usage is holding near cycle highs while price chops. That's real activity sticking around, not speculative traffic leaving.



Ethereum zeigt strukturelle Stärke

Besonders Ethereum steht dabei im Fokus. Obwohl sich der ETH-Preis seit Wochen kaum vom Fleck bewegt, bleibt die Netzwerkauslastung auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Die Zahl der Transaktionen, Interaktionen mit Smart Contracts sowie die Aktivität im DeFi-Bereich bewegen sich weiterhin nahe an zyklischen Höchstwerten.

Für Analysten ist das ein entscheidender Unterschied zu klassischen Bärenmärkten. Während spekulatives Kapital schnell abzieht, bleibt echte Nutzung in der Regel nur dann bestehen, wenn strukturelle Nachfrage vorhanden ist. Genau dieses Zusammenspiel aus schwachem Kurs und starker Aktivität galt in der Vergangenheit oft als Vorbereitung auf breitere Altcoin-Rallyes.

Große XRP-Investoren halten ihre Positionen

Auch bei XRP liefern On-Chain-Daten interessante Hinweise. Trotz der jüngsten Kursbewegungen ist kein außergewöhnlich hoher Zufluss auf Börsen zu erkennen. Große Wallets reduzieren ihre Bestände kaum. Dieses Verhalten wird häufig als Zeichen interpretiert, dass größere Marktteilnehmer nicht an schnellen Ausstiegen interessiert sind, sondern auf weiter steigende Bewertungen setzen.

In frühen Phasen größerer Marktbewegungen ist genau dieses Muster typisch: Während Kleinanleger unsicher bleiben, beginnen große Akteure damit, ihre Positionen strategisch auszurichten.

Solana und BNB bestätigen das Bild

Ein ähnliches Szenario zeigt sich bei Solana. Die Aktivität kleinerer Investoren nimmt wieder zu, neue Wallets entstehen, Transaktionen steigen. Gleichzeitig fehlen aber noch die klassischen Begleiterscheinungen später Marktphasen, wie Massenhype, extreme Suchtrends oder eine extreme Social-Media-Euphorie.

Auch BNB wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Doch die konstant hohen durchschnittlichen Ordergrößen deuten auf kontinuierliche, nutzungsbasierte Nachfrage hin. Das spricht eher für strukturelle Akkumulation als für kurzfristige Spekulation. Die Chancen stehen also gut, dass die Altcoin Season tatsächlich vor der Tür steht und davon profitiert vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper als großer Gewinner?

Vor diesem Hintergrund gehen einige Marktbeobachter davon aus, dass sich der Kryptomarkt aktuell in einer Aufbauphase befindet. Große Investoren scheinen sich bereits zu positionieren und neue Projekte profitieren zunehmend von diesem Umfeld. Zu den auffälligsten zählt derzeit Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin technisch erweitern und erstmals umfassend für DeFi-Anwendungen nutzbar machen soll. Durch die Integration der Solana Virtual Machine soll die Hyper Chain schnelle, kostengünstige Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig den Zugang zu dApps, DeFi-Protokollen und neuen Anwendungsfällen eröffnen.

($HYPER Token-Vorverkauf - Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum des Ökosystems steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Presale erhältlich ist. Dadurch können frühe Investoren zum festen Vorverkaufspreis einsteigen. Nach Angaben des Projekts wurden bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sollte das Projekt nach dem Börsenstart auf breites Interesse stoßen, rechnen viele Marktbeobachter mit deutlich höheren Kursen, wobei auch ein Anstieg um das 20-fache nicht ausgeschlossen wird.

