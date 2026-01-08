150.00 Dollar? ETF-Kapitalwelle treibt BTC auf diesen Kurs zu

Bitcoin startet in den ersten Januartagen 2026 mit einem spürbaren Stimmungswechsel. Nach einem schwachen Jahresende 2025 hat Bitcoin in den ersten Januartagen wieder Tritt gefasst und notiert laut Barron's zuletzt um 93.244 US-Dollar (intraday kurz bis 94.700 US-Dollar) - rund +6,5 Prozent seit Jahresbeginn, aber immer noch deutlich unter dem Oktober-Peak nahe 126.000 US-Dollar.

ETF-Zuflüsse als zentraler Treiber

Der Trigger, den viele Trader gerade ernster nehmen als jedes Chart-Muster: ETF-Flows drehen wieder ins Positive. US-Spot-Bitcoin-ETFs haben in den ersten beiden Handelstagen 2026 zusammen über 1,1 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse gesehen, darunter 697 Millionen US-Dollar an Tag zwei.

Das ist entscheidend, weil ETF-Nachfrage kein Twitter-Hype ist, sondern strukturelle Kaufkraft, die Angebot aus dem Markt zieht - und häufig die zweite Welle einer Bewegung antreibt, wenn Retail noch zögert. Dazu kommt politisch-regulatorischer Rückenwind: Reuters berichtet, dass Morgan Stanley Anträge für Bitcoin- (und Solana-) ETFs eingereicht hat.

Analystenziele und Szenarien für 2026

Die bullische These für 2026 ist damit klar: Wenn ETF-Zuflüsse stabil bleiben und Makro nicht komplett gegen Risikoassets dreht, ist ein Re-Test der Allzeithoch-Zone nicht nur möglich, sondern plausibel. Mehrere große Häuser clustern ihre 2026-Targets um 150.000 US-Dollar: Cointelegraph fasst Prognosen zusammen, wonach Standard Chartered und Bernstein Bitcoin bei 150.000 US-Dollar in 2026 sehen (mit teils höheren Pfaden darüber hinaus).

CoinGecko verweist zusätzlich auf Citi mit einem 12-Monats-Ziel von 143.000 US-Dollar und einer bullischen Extension bis 189.000 US-Dollar. Die Region um das Allzeithoch bei etwa 126.000 US-Dollar bleibt das Level, an dem Profit-Taking und Options-Positionierung typischerweise zunehmen.

