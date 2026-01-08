Ethereum vor entscheidendem Wendepunkt: Analysten setzen nebenbei auf Pepenode

Ethereum steht an einem kritischen Wendepunkt. Nach wochenlanger Konsolidierung zwischen 2.300 und 2.700 US-Dollar zeigen technische Indikatoren erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Die zweitgrößte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 2.650 US-Dollar - etwa 45 Prozent unter ihrem Allzeithoch von 4.878 US-Dollar.

ETF-Zuflüsse und Pectra-Upgrade als Katalysatoren

Was Trader jetzt aufhorchen lässt: Die Kombination aus steigenden ETF-Zuflüssen, dem bevorstehenden Pectra-Upgrade und einer sich stabilisierenden Makrolage könnte den Katalysator für die nächste Aufwärtsbewegung liefern. Laut Daten von CoinShares verzeichneten Ethereum-Produkte in den vergangenen zwei Wochen Nettozuflüsse von über 45 Millionen US-Dollar.

Standard Chartered prognostiziert ETH bei 4.000 US-Dollar bis Ende 2025, während optimistischere Analysten bei VanEck sogar 6.000 US-Dollar für möglich halten. Die Begründung? Ethereums dominante Position im DeFi-Sektor mit über 55 Prozent des Total Value Locked, kombiniert mit deflationärem Tokenangebot seit dem Merge.

Technische Levels und Szenarien im Überblick

Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.850 US-Dollar fungiert als primärer Widerstand. Ein Tagesschluss darüber würde das erste höhere Hoch seit November markieren und technisch orientierten Tradern ein Kaufsignal liefern. Auf der Unterseite bietet die 2.200-US-Dollar-Marke starke Unterstützung - hier liegt auch das 0.618-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung.

Das Pectra-Upgrade, geplant für Q2 2025, könnte als fundamentaler Katalysator wirken. Die Verbesserungen bei Staking-Mechanismen und Account-Abstraktion adressieren direkt Kritikpunkte institutioneller Investoren.

PEPENODE Presale als spekulativer Begleiter

Während Ethereum auf seinen Ausbruch wartet, fließt spekulatives Kapital verstärkt in Presale-Projekte. Die Logik dahinter: Wenn ETH steigt, profitieren ERC-20-Token überproportional. PEPENODE positioniert sich hier mit einem ungewöhnlichen Ansatz.

Das Projekt kombiniert Memecoin-Kultur mit einem virtuellen Mining-System. Statt echter Hardware kaufen Nutzer digitale Miner-Nodes, die Token-Rewards generieren - gamifiziert und ohne Stromkosten. Das Presale hat bereits 2.665.653 US-Dollar eingesammelt, bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0012161 US-Dollar.

