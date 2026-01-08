© Foto: AdobeStockKünstliche Intelligenz und steigende Rüstungsausgaben treiben die Kupfernachfrage massiv. Eine neue Analyse warnt vor einer globalen Angebotslücke.Der weltweite Bedarf an Kupfer wird bis zum Jahr 2040 um rund 50 Prozent zulegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse der Beratung S&P Global. Vor allem das Wachstum der künstlichen Intelligenz, steigende Verteidigungsausgaben und die fortschreitende Automatisierung erhöhen den Druck auf den Markt. Nach Berechnungen von S&P Global steigt die jährliche Nachfrage von 28 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf rund 42 Millionen Tonnen im Jahr 2040. Ohne zusätzliche Minen, mehr Recycling und neue Investitionen droht jedoch eine strukturelle …Den vollständigen Artikel lesen
