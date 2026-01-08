Ein milliardenschwerer Rückkauf, stabile Cashflows und überraschend viel Spielraum für Renditen. Gleichzeitig deutet sich bei einem zweiten Brau-Konzern eine operative Wende an. Warum Anleger jetzt genauer hinsehen.Die Analysten der UBS bleiben für Anheuser-Busch InBev optimistisch. Der Konzern hatte angekündigt, die 49,9 Prozent Minderheitsanteile an seinem US-Metallverpackungsgeschäft für drei Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Fünf Jahre zuvor hatte Anheuser-Busch InBev diese Anteile zum gleichen Preis verkauft, um den Schuldenabbau zu beschleunigen. Die UBS sieht in dem Schritt mehr Wertpotenzial als in klassischen Aktienrückkäufen. Der Rückkauf dürfte den Gewinn je Aktie um rund zwei …Den vollständigen Artikel lesen
