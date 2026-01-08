© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesGalp und Moeve planen die Fusion ihrer Downstream-Sparten. Ein Abschluss soll bis Mitte 2026 erfolgen. Die Galp-Aktie ist am Donnerstag im Aufwind.Der portugiesische Energiekonzern Galp und das spanische Erdölwirtschaftsunternehmen Moeve teilten am Donnerstag mit, dass sie in Verhandlungen über die Zusammenlegung der Downstream-Aktivitäten stehen, um führende europäische Energie- und Mobilitätsplattformen zu schaffen. Im Rahmen einer unverbindlichen Vereinbarung sollen dabei mit "Retailco" und "Industrialco" zwei führende Energieunternehmen entstehen. "Retailco" soll 3500 Tankstellen vor allem in Spanien und Portugal betreiben und zu gleichen Teilen den beiden Partnern gehören. …Den vollständigen Artikel lesen
