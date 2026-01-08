Schnellere Umsetzung der Unternehmensstrategie zur Bereitstellung global integrierter Stakeholder-Lösungen

Sodali Co (das "Unternehmen" oder "Sodali"), das führende globale Stakeholder-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Kapitalmärkten, freut sich, vier Ernennungen für sein Executive Leadership Team (ELT) unter der Leitung von Chief Executive Officer Andrew Benett verkünden zu dürfen. Diese neu geschaffenen leitenden Positionen werden Sodalis Fähigkeit stärken, den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden mit einem integrierten Angebot an Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Aktionärs-, Nachhaltigkeits- und strategische Kommunikation auf globaler Ebene gerecht zu werden.

Es wurden folgende Neubenennungen vorgenommen:

Brett Clegg wurde zum Chief Commercial Officer befördert. Zuvor war Brett Chairman der APAC-Region von Sodali und hatte seinen Sitz im Büro des Unternehmens in Sydney. Er hat sich auf die Beratung von Kunden in Bezug auf strategische Kommunikation, Issues Management und Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert. Bevor er zu Sodali kam, war Brett mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen und als Redakteur bei einigen der führenden australischen Medienunternehmen tätig, unter anderem bei The Australian Financial Review, The Australian und The Daily Telegraph.

Aneliya Crawford verstärkt unser Team als Chief Partnerships Officer und Global Head of Shareholder Advisory mit Sitz in New York. Aneliya war zuvor als Head of Corporate Shareholder Advisory, Americas bei UBS tätig. Davor war sie als Global Head of Activism and Defense bei UBS für den weltweiten Aufbau des Bereichs Shareholder Activism and Defense der Investmentbank verantwortlich. Vor ihrer Zeit bei UBS war Aneliya Equity Partner in der M&A-Gruppe bei Schulte, Roth Zabel und mitverantwortlich für eine der führenden Gruppen für Shareholder Activism im Privatrecht. Davor war sie M&A Partner bei Olshan Frome Wolosky.

Liz Micci übernimmt die Position Chief Client Officer Global Head of Strategic Communications und wird vom Standort New York aus tätig sein. Liz ist eine erfahrene Führungskraft im Kommunikationsbereich und kann auf eine 25-jährige Karriere bei führenden strategischen Kommunikationsunternehmen zurückblicken. Liz verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmens-, Krisen- und Finanzkommunikation und wechselt von FGS Global zu uns, wo sie verschiedene Führungspositionen bekleidete. Zuletzt war sie dort Mitverantwortliche für den Bereich Global Strategy and Reputation Practice und Mitglied des North America Executive Committee.

Nadia Krivickova wurde zum Chief People Officer mit Sitz in New York und Stamford, Connecticut, ernannt. Nadia wechselt von Forensic Risk Alliance, wo sie Chief People Officer war, zu Sodali. Davor war sie knapp 20 Jahre lang bei AlixPartners in New York verantwortlich für Americas People Planning and Operations, Global Strategic Staffing sowie weitere wichtige Aufgaben im Personalbereich. Bevor sie ihre Karriere auf den Bereich Personalwesen ausrichtete, war Nadia als Beraterin bei AlixPartners im Bereich Risk Advisory tätig und konzentrierte sich dort auf forensische Buchhaltung und Unternehmensuntersuchungen.

Neben Brett, Aneliya, Liz und Nadia werden die folgenden Führungskräfte von Sodali dem neu gebildeten Executive Leadership Team angehören:

Dan Wadleigh, Chief Financial Officer, ist seit 2025 bei Sodali tätig, nachdem er zuvor CFO-Positionen bei verschiedenen Kommunikations-, Werbe- und Marketingunternehmen inne hatte.

Amy Murphy, Global Head of Strategy, wechselte 2025 von PwC zu Sodali.

Lauren Palumbo, Chief of Staff, war bislang als Head of Operations für den Bereich Nachhaltigkeit bei Sodali zuständig.

Andrew Benett, Chief Executive Officer von Sodali Co, erklärte:

"Unternehmen müssen heute weitreichende Entscheidungen treffen. Dabei sind finanzielle Gesundheit, das Vertrauen der Stakeholder, Governance-Risiken und Nachhaltigkeitserwartungen eng miteinander verflochten. Wir bei Sodali Co sind bestens aufgestellt, um unsere Kunden mit einem integrierten, globalen und in unserer Branche einzigartigen Ansatz bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen.

Dass wir so herausragende Talente wie Brett, Aneliya, Liz und Nadia für uns gewinnen und an uns binden konnten, ist sowohl eine Bestätigung als auch ein Motor für diese gezielte Strategie. Wir werden als ein Team eng zusammenarbeiten und unseren Kunden mit umfassendem Fachwissen und maßgeschneiderter Beratung zur Seite stehen, um komplexe, ineinandergreifende Probleme zu lösen, strategische Chancen zu erkennen und zu nutzen und so zum Erfolg unserer Kunden beizutragen. Unterdessen werden wir weiter in unsere unübertroffenen Daten- und Informationskapazitäten für die Kapitalmärkte investieren, um unseren Kunden die differenzierten Einblicke zu bieten, die unser Angebot ausmachen.

Diese Ernennungen folgen auf eine Phase des kontinuierlichen Wachstums von Sodali. In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2025 konnte das Unternehmen ein Rekordjahr verzeichnen, da Kunden vor immer komplexeren und miteinander verflochtenen Herausforderungen stehen, unter anderem grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen sowie Shareholder Activism.

ÜBER SODALI CO

Sodali Co ist das führende globale Stakeholder-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Kapitalmärkten, das eine umfassende Palette integrierter Beratungsdienstleistungen rund um Aktionäre, Nachhaltigkeit und strategische Kommunikation anbietet. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit differenzierten Einblicken, integriertem Fachwissen und individueller Beratung, um komplexe, vernetzte Probleme anzugehen, strategische Chancen zu identifizieren und zu nutzen sowie geschäftliche Erfolge zu erzielen. Sodali operiert von drei globalen Hauptsitzen in New York, London und Sydney aus und wird von 12 regionalen Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren rund um den Globus unterstützt. Die Arbeit des Unternehmens wurde wiederholt durch führende Branchenrankings und Awards ausgezeichnet. So wurde Sodali unter anderem bei den Diligent Advisor Awards zur Nr. 1 Proxy Solicitation Firm gekürt, in Bloombergs 2025 Activism Review als Nr. 1 Global Activism Solicitor ausgezeichnet, als Nr. 1 in APAC Sovereign Deals Liability Management gewürdigt und in Spears500 als Top Recommended Reputation Managers empfohlen. Im britischen Unternehmensberater-Ranking belegte Sodali außerdem Platz 4 für die FTSE 350-Vertretung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sodali.com.

