Morgen um 14.30 Uhr blickt die Finanzwelt gebannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember. Nach den jüngsten Rekordfahrten an der Wall Street könnte dieser Bericht darüber entscheiden, ob die Bullen weiter das Zepter in der Hand behalten oder ein Kursrutscher droht. Das sind die möglichen Szenarien für den morgigen Freitag.Am Freitag ist es endlich soweit. Die Veröffentlichung der sogenannten Nonfarm Payrolls steht an und dürfte das Handelsgeschehen massiv beeinflussen. Ökonomen erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
