Prodapt gab heute bekannt, dass es die ISO-42001-Zertifizierung erhalten hat, den weltweit ersten und einzigen globalen Standard für KI-Managementsysteme (AIMS). Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Prodapt, das damit einen höheren Maßstab für die Bereitstellung sicherer, ethischer und skalierbarer KI für globale Unternehmen setzt.

ISO 42001 legt einen strengen Rahmen für die Steuerung von KI in den Bereichen Strategie, Technologie und Betrieb fest.

Die von einer unabhängigen akkreditierten Stelle verliehene Zertifizierung bestätigt das KI-Management-Framework von Prodapt auf Unternehmensebene, einschließlich der Aufsicht durch die Geschäftsleitung, einer soliden technologischen Grundlage und disziplinierten Betriebsprozessen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass KI-Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortungsbewusst entworfen, eingesetzt, überwacht und weiterentwickelt werden.

Die Bewertung legt den Schwerpunkt auf Risikomanagement, ethische KI-Praktiken, Transparenz und Skalierbarkeit und bestätigt die Fähigkeit von Prodapt, Risiken proaktiv zu identifizieren und zu mindern und gleichzeitig die Verantwortlichkeit für KI-gesteuerte Ergebnisse sicherzustellen. Menschliche Kontrollen sind systematisch in alle KI-Workflows eingebettet und werden durch klar definierte Eigentumsmodelle, Eskalationsmechanismen und die Rückverfolgbarkeit von Entscheidungen unterstützt.

Manish Vyas, CEO MD, Prodapt, sagte: "Wenn Unternehmen auf KI-gesteuerte Entscheidungsfindung umstellen, sind Vertrauen und Governance unverzichtbar. ISO 42001 ist ein leistungsstarker globaler Maßstab für die verantwortungsvolle Operationalisierung von KI, und diese Zertifizierung spiegelt das starke Engagement unserer Führungskräfte, die strenge Governance und die praktischen Erfahrungen aus groß angelegten KI-Implementierungen wider. Diese Zertifizierung gibt unseren Kunden das Vertrauen, KI gemeinsam mit uns mutig zu skalieren, da sie wissen, dass sie geregelt, sicher und unternehmensfähig ist."

Die Zertifizierung würdigt auch die End-to-End-Governance des KI-Lebenszyklus (Entwurf, Aufbau, Verbesserung und Ausmusterung) von Prodapt, die durch umfassende Dokumentation, überprüfbare Protokolle und kontinuierliche Überwachung unterstützt wird.

Diese Fähigkeiten werden durch mehrere groß angelegte KI-Implementierungen für globale Unternehmen untermauert, die Innovationen in großem Maßstab ermöglichen, ohne das Vertrauen oder die Compliance zu beeinträchtigen.

Die Zugehörigkeit zu einer ausgewählten Gruppe globaler Technologie-Dienstleister, die die ISO 42001-Zertifizierung erhalten haben, unterstreicht die Führungsrolle von Prodapt im Bereich verantwortungsbewusste KI.

Über Prodapt

Prodapt ist ein globaler KI-First-Technologieführer, der Beratungsleistungen, Geschäftsprozessneugestaltung und Managed Services für die größten Telekom- und Technologieunternehmen anbietet, welche die Netzwerke und die digitalen Erlebnisse von morgen gestalten. Prodapt ist ein von ServiceNow unterstütztes Unternehmen und wurde im Gartner eMQ als Spezialist für Gen-AI-Beratungs- und Implementierungsservices ausgezeichnet.

Prodapt verbindet weltweit 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte. Zu den Kunden zählen Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, British Telecom, Deutsche Telekom, Samsung und viele mehr.

Prodapt ist ein "Great-Place-To-Work -Certified"-Unternehmen und beschäftigt über 6.000 Technologie- und Fachbereichsexperten in Amerika, Europa, Indien, Afrika und Japan. Prodapt ist Teil des 130 Jahre alten Mischkonzerns The Jhaver Group, der weltweit über 32.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

