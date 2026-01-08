Das globale IT-Unternehmen FPT gab bekannt, dass es im Rahmen einer neuen Initiative von Sitecore, die das erfolgreiche Global Reseller Program erweitert, zum ersten Global Elite Reseller ernannt wurde. Das Global Elite Reseller Program folgt auf die Einführung von SitecoreAI, der Digital Experience Platform der nächsten Generation, die künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt des Marketings stellt und Inhalte, Daten und Personalisierung in einer komponierbaren Plattform vereint, damit Unternehmen ihre Zielgruppe über digitale Kanäle erreichen, ansprechen und bedienen können.

FPT and Sitecore leaders at the Global Elite Reseller signing ceremony.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält FPT die exklusiven Reseller-Rechte in Vietnam und nicht-exklusive Rechte in ausgewählten Märkten in Asien und dem Nahen Osten. FPT wird SitecoreAI auf den Markt bringen und zeigen, wie es Teams dabei hilft, digitale Erlebnisse mithilfe von KI zu planen, zu erstellen und zu optimieren, während sich die Erwartungen und Verhaltensweisen der Kunden ständig ändern. Die dreijährige Ernennung würdigt die Führungsrolle von FPT im Partner-Ökosystem von Sitecore.

SitecoreAI hilft Marketing- und Digitalteams dabei, Ideen in konsistente, relevante Erlebnisse umzusetzen, indem es ihnen eine gemeinsame Grundlage bietet, um Inhalte zu verwalten, zu verstehen, was beim Publikum Anklang findet, und die Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern. Die Erweiterung des Programms ergänzt die Direkt-, Allianz- und Distributionsmodelle von Sitecore und schafft ein partnerorientiertes Ökosystem, das globale Innovation mit fundierten lokalen Marktkenntnissen sowie lokaler Bereitstellung und Verantwortlichkeit verbindet.

Als Global Elite Reseller wird FPT Unternehmenskunden in seinen autorisierten Märkten bei der Beratung, Implementierung und Unterstützung von Lösungen für das digitale Kundenerlebnis beraten und ihnen das gesamte Spektrum der SaaS-Funktionen von SitecoreAI zur Verfügung stellen, darunter Content Management, Digital Asset Management, Conversion-Optimierung und KI-gestützte Experience Orchestration über Agentic Studio. Sitecore wird FPT durch regionale Vertriebskanäle und Zusammenarbeit im Vorverkauf, Partner-Enablement-Initiativen sowie technische und kaufmännische Schulungen im Einklang mit der Global Reseller-Stufe unterstützen und so eine schnellere Implementierung und eine verbesserte Amortisationszeit durch vertrauenswürdige lokale Expertise ermöglichen.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten FPT und Sitecore zusammen, um digitale Lösungen von Weltklasse zu liefern. Heute vertiefen wir unsere strategische Partnerschaft, um KI-gestützte digitale Erlebnisse auf globaler Ebene zu demokratisieren", sagte Nguyen Khai Hoan, Senior Executive Vice President und Chief Operating Officer von FPT Software, FPT Corporation. "Durch die Kombination der Innovationskraft von Sitecore mit der Lieferkompetenz von FPT ermöglichen wir unseren Kunden, KI mit Zuversicht einzuführen, ihre digitalen Roadmaps zu beschleunigen und in einer erlebnisorientierten Wirtschaft erfolgreich zu sein."

"Da sich die Markenentdeckung und das digitale Erlebnis im Zeitalter der KI wandeln, stellen sich Marketingfachleute und digitale Vorreiter eine praktische Frage: Verfügen wir über eine Plattform, die unseren Teams hilft, Ideen schnell in konsistente, vertrauenswürdige Erlebnisse umzusetzen? Erlebnisse, die sich authentisch und persönlich anfühlen, aber auf globaler Ebene umgesetzt werden", so Dave Tilbury, Chief Operating Officer bei Sitecore. "SitecoreAI findet große Akzeptanz, weil es Marketern ein einziges System bietet, in dem Inhalte, Daten, Personalisierung und agentenbasierte Workflows zusammenwirken, um echte Fortschritte zu erzielen. Mit dem Global Elite Reseller Program, das mit FPT in Vietnam startet, bringen wir diesen bewährten Ansatz in Wachstumsmärkte mit Partnern, die wissen, wie man lokal vorgeht."

Die erweiterte Vereinbarung baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen FPT und Sitecore seit 2015 sowie dem gemeinsamen Engagement auf, KI-gesteuerte digitale Erlebnisfunktionen weltweit zugänglicher zu machen. Als Sitecore Platinum Partner im asiatisch-pazifischen Raum hat sich FPT als Pionier bei der Implementierung und Modernisierung von Kernplattformen wie XM Cloud in Asien und OrderCloud etabliert und gleichzeitig Branchenbeschleuniger entwickelt, darunter FPT ON.E, eine KI-fähige E-Commerce-Lösung auf Basis von Sitecore OrderCloud, die Unternehmen dabei hilft, die Markteinführungszeit und die Komplexität der Implementierung zu reduzieren.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich effektive Lösungen für Millionen von privaten Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit bereitgestellt. In seinem Bestreben, Vietnams Position auf dem Tech-Weltmarkt zu stärken und erstklassige Lösungen für globale Unternehmen zu liefern, konzentriert sich das Unternehmen auf fünf strategische Bereiche: künstliche Intelligenz, Automobil, Halbleiter, digitale Transformation und grüne Transformation. Im Jahr 2024 erwirtschaftete FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftige über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen über die globalen IT-Services von FPT finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

Über Sitecore

Sitecore ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Software für digitale Erlebnisse. Die Plattform der nächsten Generation, SitecoreAI, unterstützt Marken bei der Planung, Erstellung, Personalisierung und Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle hinweg Websites, Apps, soziale Medien und darüber hinaus. Durch die Vereinheitlichung von Content Management, Kundendaten und Personalisierung in einem intelligenten System wird das Marketing schneller, intelligenter und vernetzter. Im Mittelpunkt stehen agentenbasierte Tools und Studios, mit denen Marketer und Entwickler verantwortungsbewusst und effektiv mit KI zusammenarbeiten können.

Sitecore genießt das Vertrauen Tausender globaler Marken und wird von einer der weltweit größten Communities für digitale Erlebnisse unterstützt. Das Unternehmen hilft Organisationen dabei, Erlebnisse für die Welt jenseits der Website zu gestalten mit der Flexibilität anpassbarer SaaS-Lösungen und der Reichweite eines globalen Ökosystems. Erfahren Sie mehr unter sitecore.com.

Sitecore ist eine eingetragene Marke der Sitecore Corporation A/S in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Markenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

