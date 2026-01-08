DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse leicht zugelegt. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag herrschte jedoch Zurückhaltung.

Unternehmensnachrichten waren erneut dünn gesät. MTU zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Triebwerksspezialist eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro begeben will.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.188 25.127 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

