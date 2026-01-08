Die strategische Akquisition erweitert das Portfolio um mehr als 310 Unternehmenskunden sowie die bewährte Ekara DEM-Plattform und festigt damit die Position von ITRS als führende Beobachtungsplattform für Finanzdienstleister und regulierte Unternehmen

ITRS, ein führender Anbieter von Echtzeit-IT-Überwachungs- und Beobachtungslösungen für Finanzdienstleister und regulierte Branchen, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von IP-Label, einem führenden Anbieter von Digital Experience Monitoring (DEM) mit Hauptsitz in Frankreich, unterzeichnet hat.

IP-Label bedient über 310 Unternehmenskunden in 25 Ländern über seine KI-gestützte Ekara-Plattform, die umfassende synthetische Transaktionsüberwachung (STM), Real User Monitoring (RUM) und KI-gesteuerte Ereignis-Triage bietet, um Leistungsprobleme proaktiv zu identifizieren und zu beheben, bevor Kunden oder Mitarbeiter davon beeinträchtigt werden.

Zu den einzigartigen Funktionen der Ekara-Plattform gehören die Überwachung komplexer Webanwendungen, Thick-Client-Anwendungen, geschäftskritischer Systeme, mobiler Anwendungen, Self-Service-Kioske und virtueller Desktop-Infrastrukturen (VDI) mit Bereitstellungsoptionen für Cloud-, selbst gehostete und hybride Umgebungen. Darüber hinaus bietet IP-Label über seine Plattform zur Testautomatisierung einen leistungsstarken Kundensupport. Diese Funktionen ergänzen das bestehende DEM-Angebot von ITRS sowie seine marktführenden Lösungen für die Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung.

"Das digitale Erlebnis ist zum entscheidenden Faktor für Unternehmens-Performance und Kundenzufriedenheit geworden. IP-Label bringt DEM-Technologie auf Unternehmensniveau mit, die unsere Führungsposition in dieser wichtigen Kategorie weiter ausbauen wird", so Ryan Terpstra, CEO von ITRS. "Diese Akquisition beschleunigt unsere Transformation zur führenden Observability-Plattform für die anspruchsvollsten IT-Umgebungen weltweit. Gemeinsam mit IP-Label bieten wir eine ganzheitliche Überwachbarkeit, die die IT-Infrastruktur, die Anwendungsleistung und das digitale Erlebnis umfasst und das alles mit den hybriden Funktionen und Konfigurationen, die komplexe und regulierte Branchen benötigen."

Das Unternehmen wurde in den Magic Quadrants 2024 und 2025 von Gartner für Digital Experience Monitoring (DEM) ausgezeichnet. Die Übernahme stärkt die Position von ITRS auf dem europäischen IT-Markt erheblich. IP-Label steht außerdem mit einem etablierten Partner-Ökosystem und globalen Servicepartnern in Verbindung.

"Der Beitritt zu ITRS verschafft IP-Label die Ressourcen, den Umfang und die Beobachtungsplattform, um unser Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg aufrechtzuerhalten", so Philippe Borfiga, Co-CEO von IP-Label. "Gemeinsam bieten wir eine äußerst kostengünstige End-to-End-Überwachungslösung für digitale Dienste von der Kundenerfahrung bis zur Backend-Infrastruktur. Die umfassende Expertise von ITRS bei der Betreuung großer Unternehmen macht die Firma zum idealen Partner für unsere nächste Wachstumsphase."

Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte Januar 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Über ITRS

ITRS bietet Echtzeit-Überwachungs- und Beobachtungslösungen, die Finanzinstituten und Unternehmen dabei helfen, betriebliche Ausfallsicherheit, Leistung und Compliance sicherzustellen. ITRS genießt das Vertrauen führender Banken und globaler Multi-Marken-Unternehmen und ermöglicht es Teams, IT-Probleme zu erkennen, zu diagnostizieren und zu beheben, bevor sie sich auf ihre Kunden oder ihr Geschäft auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.itrsgroup.com.

Über IP-Label

IP-Label wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Garenne-Colombes, Frankreich. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter im Bereich Digital Experience Monitoring. Mit seiner KI-gestützten Ekara-Plattform unterstützt IP-Label Unternehmen dabei, die Leistung ihrer kritischen digitalen Dienste im Internet, auf Mobilgeräten, in APIs, Thick-Client-Anwendungen und virtueller Desktop-Infrastrukturen zu überwachen und zu optimieren. Das Unternehmen bedient mehr als 310 Kunden in 25 Ländern und wurde in den Magic Quadrants 2024 und 2025 von Gartner für Digital Experience Monitoring ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ip-label.com.

itrs@aspectusgroup.com