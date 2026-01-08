Abbelight, ein Weltmarktführer und Pionier im Bereich End-to-End-Lösungen für die Superauflösungsmikroskopie, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von AVANT BIO bekannt, einer Wachstumskapitalgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Technologien liegt, die die Therapeutika von morgen prägen werden.

"Abbelight kann auf ein Jahrzehnt Erfahrung auf dem Markt für Life-Science-Forschung zurückblicken und hat die Art und Weise, wie Wissenschaftler alle Arten komplexer intrazellulärer Mechanismen betrachten, quantifizieren und interpretieren, nachhaltig verändert. Jetzt ist es an der Zeit, unsere innovative Bildgebungs-Toolbox weiterzuentwickeln, um auch neue wichtige Vertikalen wie die Phänotypisierung einzelner Zellen und die Validierung von Wirkmechanismen für die Arzneimittelentwicklung abzudecken", so Nicolas Bourg, CTO und Mitbegründer.

"Im Nanobereich spielt sich Großes ab und dank Abbelight können Forscher präzise subzelluläre Strukturen wie nie zuvor visualisieren", so Daniella Kranjac, Founding General Partner bei AVANT BIO. "Ihre Durchbrüche in der Superauflösungsmikroskopie und bei den Sample-to-Insight-Workflows sind Beispiele für die Art von Technologien, die Entdeckungen beschleunigen und Innovationen in den Lebenswissenschaften vorantreiben können."

"Dies ist ein aufregender Moment für Abbelight. Mit der Finanzierung können wir unsere kommerzielle Expansion beschleunigen und unseren über 100 Kunden auch in Zukunft erstklassigen Support bieten", so Jean-Baptiste Marie, CEO und Mitbegründer. "Die Unterstützung von AVANT BIO wird maßgeblich dazu beitragen, Innovationen und deren Einführung in vielen Bereichen der Bioindustrie voranzutreiben, darunter Biopharma, Biotechnologie und CROs."

Über Abbelight

Abbelight wurde 2016 gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für die Mikroskopie und Nanoskopie (SMLM) spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens umfasst hochmoderne Chemie, Optik und Datenanalyse, die es Forschern an öffentlichen Forschungsinstituten und in Biotech-Unternehmen ermöglichen, komplexe biologische Mechanismen und Wechselwirkungen im Nanobereich zu beobachten und zu verstehen. Derzeit beschäftigt Abbelight rund 60 Mitarbeiter, deren gemeinsames Ziel es ist, innovative Bildgebungslösungen anzubieten und Kunden weltweit zu unterstützen. www.abbelight.com

Über AVANT BIO

AVANT BIO ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Technologien liegt, die die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Therapeutika der Zukunft prägen. Der Fokus der Investitionen von AVANT BIO liegt auf der Beschleunigung von Wachstum und Innovation in verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung. Das Ziel dabei ist, die Wertschöpfung zu steigern und das volle Potenzial von therapeutischen Technologien, TechBio und HealthTech auszuschöpfen. Für weitere Informationen, einschließlich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, besuchen Sie bitte www.avant.bio. Folgen Sie AVANT BIO auf LinkedIn, um sich über die aktuellsten Nachrichten und Brancheninformationen zu informieren.

Contacts:

Medien:

Jean-Baptiste Marie, CEO

jbmarie@abbelight.com



Medien:

Rich Ferraro

rich@avant.bio