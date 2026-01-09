Mit mehr als zwei Jahrzehnten Lieferkettenerfahrung und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung des globalen Wachstums ist Razat Gaurav die Idealbesetzung, um Kinaxis in die nächste Phase der KI-getriebenen Innovation zu führen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Supply-Chain-Orchestrierung, gab heute die Ernennung von Herrn Razat Gaurav zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 12. Januar 2026 bekannt. Zu seinem offiziellen Amtsantritt wird er außerdem Mitglied des Board of Directors von Kinaxis.

Razat Gaurav, Kinaxis CEO

"Nach einer intensiven Suche hat sich das Board für Razat als neuen CEO entschieden", erklärt Bob Courteau, Interim-CEO und Board Chair bei Kinaxis. "Razat bringt eine 25-jährige Erfahrung im Bereich Lieferkettenlösungen mit. Seine überzeugenden Erfolge bei der Förderung von innovationsgetriebenem Wachstum und seine Leidenschaft für die Entwicklung leistungsstarker Unternehmenskulturen machen ihn zu einer einzigartigen Besetzung für diese Position. Das Board wird Razat mit Freude dabei unterstützen, Kinaxis in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Razat Gaurav kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung globaler Unternehmen in wachstumsstarken Märkten vorweisen. Zuvor war er CEO von Planview und LLamasoft und hatte leitende Positionen bei Blue Yonder und i2 Technologies inne. Er ist außerdem Mitglied des Board of Directors bei SPS Commerce einem börsennotierten SaaS-Unternehmen, das Unternehmen beim Datenaustausch, bei der Automatisierung von Prozessen und bei der Optimierung ihrer Lieferketten unterstützt.

Seit seiner Ernennung zum CEO von Planview im Jahr 2021 hat Gaurav die KI-Entwicklung des Unternehmens neu aufgestellt und dessen Mission gestärkt, die digitale Zukunft vernetzter Arbeitsprozesse zu gestalten. Unter seiner Führung brachte Planview eine KI-Plattform der nächsten Generation für Unternehmen auf den Markt, die das Potenzial der neuesten Datenarchitekturen und Multi-Agent-KI-Funktionen nutzt. Dadurch konnte Planview während seiner Amtszeit den Umsatz mehr als verdoppeln und zugleich hohe Betriebsmargen erzielen.

"Ich freue mich, dem Kinaxis-Team beizutreten und zu meinen Wurzeln in der Lieferkette zurückzukehren", kommentiert Razat Gaurav, Chief Executive Officer. "Kinaxis ist optimal aufgestellt, um die Zukunft intelligenter Lieferketten neu zu definieren. Auf dem Fundament seiner langjährigen Tradition im Bereich der parallelen Planung werde ich mich für die nächste Generation der KI-gestützten Entscheidungsfindung und Lieferkettenkoordination mithilfe der Maestro-Plattform einsetzen. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Boards und werde mich dafür einsetzen, neue Maßstäbe für Innovation, den Aufbau dauerhafter Partnerschaften und die Wertschöpfung für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu setzen."

Dieser geplante Führungswechsel unterstreicht die Entschlossenheit von Kinaxis, einen nachhaltigen langfristigen Erfolg für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu erzielen. Mit dieser Ernennung und weiteren wichtigen Neuzugängen an der Führungsspitze darunter auch Mark Morgan, President of Global Commercial ist das Führungsteam von Kinaxis nun ganz darauf ausgerichtet, nachhaltiges Wachstum zu generieren und die Transformation globaler Lieferketten voranzutreiben.

Bob Courteau, Interim-CEO, kehrt nun in seine Position als Non-Executive Board Chair von Kinaxis zurück. Aufgrund der jüngsten Führungsfunktion von Courteau wird Angel Mendez weiterhin als unabhängiger Lead Director tätig sein.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder erwartete Leistungen. Solche Informationen werden bereitgestellt, um Lesern zu helfen, die Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nachzuvollziehen, und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen zu den Plänen und Aussichten von Kinaxis hinsichtlich Wachstum, Expansion und Innovation. Die tatsächliche Performance von Kinaxis kann von diesen Informationen erheblich abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von diesen Informationen abweichen, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar. Die Aufzählung dieser Risikofaktoren ist nicht vollständig. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

