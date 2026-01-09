Die 22 Preisempfänger werden für ausgezeichnete Leistungen im Bereich lichtbasierte Wissenschaften und Technologien geehrt.

Heute hat das Preiskomitee der SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, die Empfänger der prestigeträchtigen jährlichen Auszeichnungen bekannt gegeben. Die Auszeichnungen der Gesellschaft honorieren bahnbrechende Fortschritte in mehreren Bereichen, wie Medizin, Astronomie, Lithographie, optischer Messtechnik, optischem Design und Engagement in der Gemeinde. SPIE zeichnet technische Errungenschaften sowie Dienste zugunsten von SPIE und die Unterstützung seiner Mission aus.

SPIE Goldmedaille: Maryellen Giger

Für Pionierarbeit in der computergestützten Diagnose und der Wirkung von Bildanalyse/KI auf die klinische Anwendung sowie Unterstützung der Wissenschaftler für die medizinische Bildgebung sowie der SPIE-Community.

SPIE President's Auszeichnung: James Sydor

Für visionäre Führung, Philanthropie und Dienste für SPIE und für die Präzisionsoptik durch die Verbesserung der Produktion von optischen Gütern sowie für die professionelle Aus- und Weiterbildung von Technikern und Nachwuchskräften.

SPIE Directors' Auszeichnung: Xiao-Cong (Larry) Yuan und Anatoly Zayats

Für außergewöhnliche Leistungen durch die Gründung des bekannten Journals Advanced Photonics als leitende Mitherausgeber. Seit 2019 berichtet das Magazin über innovative Forschung und hat das Prestige von SPIE-Veröffentlichungen erhöht.

SPIE Mozi Auszeichnung: Hui Cao

Für Pionierarbeit im Bereich neuartige Lichtquellen und die Darstellung zahlreicher Anwendungen in der Bildgebung, Sensorik und Zufallszahlengenerierung.

SPIE Aden und Marjorie Meinel-Preis für technologischen Fortschritt: Sos Agaian

Für bahnbrechende Beiträge zur wahrnehmungsbasierten Bildverarbeitung mit Computern, insbesondere Qualitätsbewertung von Blindbildern und Zufallsmessung, was zu erheblichen Fortschritten bei der Verarbeitung von Bildmaterial und in der medizinischen Bildgebung geführt hat.

SPIE A.E. Conrady-Auszeichnung für Optik: Ching-Cherng Sun

Für außergewöhnliche Beiträge zu optischem Design, der Entwicklung und dem Testen von Festkörper-LED.

SPIE-Auszeichnung für innovative Biophotonik-Technologie Jürgen Popp

Für Beiträge zur klinischen Anwendung von Raman-Spektroskopie zwecks kennzeichnungsloser Diagnose in Echtzeit in der Onkologie und bei Infektionskrankheiten und Errungenschaften bei der Transformation der Biophotonik vom Konzept zur klinischen Anwendung.

SPIE Britton Chance-Auszeichnung für biomedizinische Optik: Irving Bigio

Für Pionierarbeit im Bereich elastische Streuspektroskopie und deren Umwandlung in ein klinisch wirkungsvolles Diagnosetool und für das Mentoring einer Generation von Führungskräften in translationaler biomedizinischer Optik.

SPIE Chandra S. Vikram-Auszeichnung in optischer Messtechnik: James Burge

Für das Lebenswerk im Dienste der optischen Messtechnik durch innovative astronomische Instrumentation, Vermarktung der Technik und Mentorship sowie Anleitung und Teambuilding im Bereich Optik und Astronomie.

SPIE Dennis Gabor-Auszeichnung im Bereich Beugungsoptik: Shin-Tson Wu

Für Pionierarbeit im Bereich Weitwinkel-Polarisationsvolumengitter und deren Anwendung für Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Darstellungen.

SPIE-Auszeichnung für Förderung der Vielfalt: Kimani Toussaint

Für die Förderung von Inklusion, Diversität und Gleichheit bei der Entwicklung von biomedizinischer Diagnostik, der optischen Forschung und Mentorship für öffentliche Wahrnehmung.

SPIE-Auszeichnung für Erfolge in jungen Jahren akademischer Fokus: Alex Walsh

Für Innovationen bei etikettfreier optischer Mikroskopie durch Integration von fluoreszierender Lebenszeit-Bildgebung und Machine Learning und für außergewöhnliches Mentorship und Dienste innerhalb der Community.

SPIE-Auszeichnung für Erfolge in jungen Jahren Branchen-/Regierungsfokus: Amirhossein Ghods

Für Pionierarbeit bei der Entwicklung von herstellbaren VCSEL-Plattformen der kommenden Generation, die Quanten-, biomedizinische und Dual-Use-Wahrnehmung in der Branche und im Verteidigungssektor fördern.

SPIE Frits Zernike-Auszeichnung für Mikrolithographie: Andreas Erdmann

Für Beiträge für das Verständnis und die Modellierung von Bildgebung und Resist-Strukturierung bei Deep- und EUV-Lithographie, besonders 3D-Effekte, und für Fortbildung im Bereich Lithographie.

SPIE G. G. Stokes-Auszeichnung für optische Polarisation: Siddharth Ramachandran

Für wegweisende Beiträge im Bereich von räumlich und vektoriell strukturiertem Licht in optischen Fasern.

SPIE Harold E. Edgerton-Auszeichnung für Hochgeschwindigkeitsoptik: Peter Delfyett

Für wegweisende Beiträge im Bereich leise, leistungsstarke, ultraschnelle Halbleiterlaser und deren kommerzielle Anwendungen.

SPIE Harrison H. Barrett-Auszeichnung für medizinische Bildgebung: Norbert Pelc

Für die Leistungen in den Bereichen Röntgen-, CT- und MR-Bildgebung seit mehr als 40 Jahren, was die klinische Pflege beeinflusst und Inspiration sowie Ermutigung von Generationen von klinischen Mitarbeitern und Wissenschaftlern.

SPIE Maiman-Laserauszeichnung: Edik Rafailov

Für wegweisende Beiträge zu leistungsstarken, aluminiumfreien Laserdioden sowie zu ultraschneller Quantenpunktlasertechnologie und deren transformativer Wirkung auf nichtlineare Optik und biomedizinische Photonik.

SPIE Maria Goeppert Mayer-Auszeichnung für Photonik: Carmen Menoni

Für Pionierarbeit in extrem ultravioletter Photonik, die Erforschung und Entwicklung von fortschrittlichen, amorphen Oxidbeschichtungen für Laser sowie Engagement in der Community.

SPIE María J. Yzuel-Auszeichnung für Bildung: Bahaa Saleh

Für wichtige Beiträge im Bereich Bildung für Optik, Photonik und Bildgebung.

SPIE George W. Goddard-Auszeichnung für Raumfahrt und luftgestützte Optik: Lee Feinberg

Für außergewöhnliche Führung durch Design, Integration und Lieferung von optischen Systemen, wodurch die Ziele von Webb and Hubble-Teleskopen in den Fokus gerückt wurden.

