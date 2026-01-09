EQS-News: TOKYO Metropolitan Government / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die Regierung der Metropole Tokio startet die Website "GO TOKYO Gourmet", um Tokios vielfältige kulinarische Attraktionen in Japan sowie im Ausland zu präsentieren.



09.01.2026 / 03:35 CET/CEST

- Genießen Sie Tokios kulinarische Szene; Besucher entdecken jedes Mal neue Facetten - TOKIO, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Regierung der Metropole Tokio hat die Website "GO TOKYO Gourmet" gestartet, um Tokios vielfältige kulinarische Attraktionen in Japan sowie im Ausland zu präsentieren. "GO TOKYO Gourmet"-Website: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html Die Website bietet Artikel und Videos über Tokios vielfältiges kulinarisches Angebot und die Tiefe seiner Esskultur. Die Regierung der Metropole Tokio hofft, dass die Website das Interesse der Besucher an Tokios kulinarischer Vielfalt vertieft und sie dazu ermutigt, die japanische Hauptstadt zu besuchen und ihre abwechslungsreiche Küche aus erster Hand zu erleben. Foto1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png Tokios kulinarische Anziehungskraft liegt in seiner Vielfalt: Sie reicht von traditionellen Gerichten, die seit der Edo-Zeit (*) überliefert sind (die Edo-Zeit dauerte rund 260 Jahre ab 1603), wie "Sushi" (mit rohem Fisch belegter Essigreis) und "Tempura" (frittierte Meeresfrüchte), bis hin zu Küche aus aller Welt, regionalen Zutaten aus Tokios natürlicher Umgebung sowie hochwertigen Restaurants, in denen renommierte Köche aus Japan und dem Ausland ihr Können zeigen. Die Website bietet nicht nur Gourmetinformationen, sondern beleuchtet auch die Tiefe von Tokios Esskultur, darunter ihre Geschichte und Traditionen, die bis in die Edo-Zeit zurückreichen, ihre Entwicklung bis in die Gegenwart, die Ideen und den Einfallsreichtum der kulinarischen Fachleute der Hauptstadt, die Alltagsküche der Einwohner Tokios sowie die Zukunft von Tokios Ernährung, einschließlich Nachhaltigkeit und Vielfalt. Die Website veröffentlicht außerdem Informationen dazu, wie man japanisches Essen genießt, über besondere japanische Serviceangebote und Umgangsformen, über kulinarische Veranstaltungen in Tokio sowie über Websites zur Restaurantreservierung in der Hauptstadt (einschließlich Reservierungsportalen mit veganen und Halal-Optionen). (*) Edo, der frühere Name Tokios, entwickelte sich in den frühen 1700er Jahren zu einer riesigen Stadt mit einer geschätzten Bevölkerung von einer Million; in dieser Zeit entwickelten sich auch Küche und Kultur weiter. Informationen zum Inhalt der Website

- "Menschen", die Tokios kulinarische Vorzüge bewerben

Zu Tokio-Tourismusbotschaftern ernannte Köche, in Tokio tätige Küchenchefs, Ernährungsexperten sowie weitere führende Persönlichkeiten aus verschiedenen kulinarischen Bereichen teilen ihre Perspektiven, um die Tiefe von Tokios Esskultur zu erkunden und sichtbar zu machen. Foto 2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png - Tokios Esskultur hat ihre Wurzeln im "Edo"

Dieser Abschnitt befasst sich mit kultigen Edo-Gerichten wie Sushi, Aal, Tempura und "Soba" (Buchweizennudeln in Brühe), mit der Entwicklung der Ausgehkultur, die in Edo aufblühte, mit regionalen Zutaten, darunter "traditionelles Edo-Tokyo-Gemüse", mit dem Zusammenhang zwischen Essen und Tokios einzigartiger Kultur, etwa "Kabuki" (traditionelles Drama) und "Yakatabune"-Essen (Speisen auf einem Hausboot), sowie mit nachhaltigen Praktiken und Philosophien, die seit der Edo-Zeit fortbestehen. Foto 3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png - Beliebte kulinarische Erlebnisse bei "Reisenden"

Dieser Abschnitt stellt bei Reisenden beliebte kulinarische Erlebnisse vor und rückt Tokios Alltagsgerichte in den Fokus, darunter "Ramen"-Nudeln (die weltweit an Beliebtheit gewonnen haben), Reisbällchen, Gourmetangebote aus dem Convenience Store sowie die charakteristische Automatenkultur der Stadt. Der Abschnitt stellt außerdem die große Auswahl in Tokio vor, darunter vegane, Halal- und glutenfreie Optionen. Foto 4:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png Köstliche und angenehme kulinarische Erlebnisse

Um kulinarische Erlebnisse noch köstlicher, angenehmer und zufriedenstellender zu machen, bietet die Website Informationen dazu, wie man japanisches Essen genießen kann, sowie über einzigartige japanische Dienstleistungen und Umgangsformen. Die Website veröffentlicht zudem Informationen zu Veranstaltungen zum Thema Essen in Tokio. Foto 5:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png "GO TOKYO Gourmet" Website-Übersicht

Website-Name: GO TOKYO Gourmet

Starttermin: Donnerstag, 18. Dezember 2025

Verfügbare Sprachen: Japanisch und Englisch

Betrieb: Tokyo Metropolitan Government

URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html Soziale Medien: Informationen zu Tokios kulinarischen Attraktionen werden auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktualisiert.

YouTube: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-regierung-der-metropole-tokio-startet-die-website-go-tokyo-gourmet-um-tokios-vielfaltige-kulinarische-attraktionen-in-japan-sowie-im-ausland-zu-prasentieren-302657024.html



